RENFORCEMENT DU Transport : Instructions fermes

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaalane, a donné des instructions fermes aux cadres du secteur en vue d'améliorer, de renforcer et de faciliter les services de transport des citoyens durant les jours de l'Aïd El Adha, coïncidant avec la nouvelle rentrée sociale, a indiqué hier un communiqué du ministère. M. Zaalane a appelé les cadres de son département ministériel et des différentes entreprises relevant de sa tutelle, à mettre en place un programme d'action spécial pour assurer les services de transport ferroviaire.

Le ministre a instruit les responsables du secteur de maintenir tous les services de transport urbain et suburbain, à savoir les bus, le métro, le tramway et les téléphériques lors des jours de l'Aïd, précise le communiqué.

En vue de renforcer les lignes de transport inter-wilayas, le ministre a accordé des autorisations spéciales à l'occasion de l'Aïd, exhortant les responsables à prodiguer des services de qualité au profit des voyageurs au niveau des aéroports, des ports et des gares routières. Ces mesures seront supervisées par les cadres de l'administration centrale, des directions de transports à travers les wilayas et des entreprises relevant du secteur. (APS)