Ã  partir du 29 octobre : Un vol rÃ©gulier entre Ouargla et les Lieux Saints

Un nouveau vol régulier pour le petit pèlerinage (Omra) est programmé par la compagnie nationale Air-Algérie entre Ouargla et les lieux Saints de l’Islam (Arabie Saoudite), est prévu à partir du 29 octobre prochain, a appris l’APS auprès de la direction régionale de cette compagnie nationale basée à Ouargla. Cette desserte internationale (aller/retour) sera effectuée à raison d’une seule fréquence par semaine avec un appareil gros-porteur qui va assurer, en parallèle, une liaison nationale (Alger-Ouargla-Alger), en offrant une capacité estimée à plus de 269 sièges et une charge de 10 à 17 tonnes, ce qui permettra aux exportateurs et importateurs de transporter leurs marchandises, entre les deux pays. Les départs de l’aéroport d’Ain El-Beida (Ouargla) vers Jeddah sont prévus chaque mercredi, alors que les vols retour, à destination d’Ouargla, depuis l’aéroport de Medine sont programmés jeudi.

Cette nouvelle liaison, qui s’ajoute à plusieurs vols similaires programmés depuis 2013 pour transporter les pèlerins (Omra) vers les Lieux Saints à partir de l’aéroport d’Ouargla, entre dans le cadre d’une série de décisions prises lors de la récente visite du premier responsable de la compagnie dans cette wilaya du Sud, selon la même source. Parmi ces nouvelles procédures visant, notamment, à améliorer les prestations de transport aérien des voyageurs et des marchandises, figurent l’ouverture prochaine d’une nouvelle ligne internationale régulière entre Hassi Messaoud et la capitale tunisienne, le renforcement d’activités commerciales (import-export) au niveau des aéroports d’Ouargla, Ghardaïa et El-Oued, et la mise à niveau des conditions de travail du personnel de l’entreprise, a-t-on signalé. (APS)