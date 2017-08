Le Coin du copiste : Voyage en Afrique du Sud

La 22e édition du Salon International du livre d’Alger, une manifestation dédiée à la vente des livres de toutes sortes et à la littérature de tous les horizons, est attendue chaque année par le public algérien qui découvre l’événement qui s’est inscrit dans la durée et draine toujours les foules et les professionnels du livre avec les différentes maisons d’édition nationales ou privées ainsi que les stands consacrés à la littérature étrangère, sans oublier la présence des auteurs pour les ventes-dédicace que les lecteurs férus de tout ce qui s’apparente à une production livresque ne ratent sous aucun prétexte. Si le programme du Sila n’est pas encore dévoilé puisque, pour le consulter, les organisateurs ont opté pour une voie assez difficile d’accès, on connaît cependant la date de la tenue du rendez-vous culturel le plus populaire en Algérie en raison des activités annexes qu’il offre aux nombreux visiteurs. S’il démarre un mois après la rentrée sociale et scolaire, pratiquement à la fin du mois d’octobre et grignote quelques jours du mois de novembre, il n’a pas changé par contre sa durée fixée habituellement à une dizaine de jours. Autre information qui nous est communiquée sur deux sites électroniques, est qu’après l’Egypte, c’est au tour de l’Afrique du Sud de prendre la place d’invitée d’honneur : « C’est toujours au Palais des expositions des Pins Maritimes que le salon se déroulera. L’inauguration officielle se fera le 25 octobre, mais le public pourra y avoir accès du 26 octobre au 4 novembre 2017. Rendez-vous annuel incontournable pour les amoureux du livre, cette année sera la 22e où plusieurs maisons d’édition viendront présenter leurs publications au public algérien et participeront à des rencontres et conférences sur divers thèmes », indique une source qui promet de dévoiler le contenu du programme dans sa totalité et qui demande aux personnes intéressées de rester branchées. Pour rappel, ce salon a pour ambition de réunir des éditeurs algériens et étrangers. Les auteurs donnent des conférences et font des signatures, participent à des débats et tiennent des ateliers. Placé sous le haut patronage du Président de la République et organisé par le ministère de la Culture algérien, le Salon international du livre d'Alger a pour commissaire Hamidou Messaoudi. Cette 22e édition sera l’occasion pour les lecteurs de faire la connaissance des œuvres, écrivains et tendances littéraires actuelles de l’Afrique du Sud qui restent méconnus du grand public et particulièrement des Algériens, même si ces derniers connaissent un peu mieux les écrits et l’histoire de la littérature des autres pays africains en raison de leur proximité. Cette littérature qui, en dehors des grands noms qui l’ont façonnée au point de créer de nouveaux courants et concepts, commence « à s’ouvrir au monde, à parler du monde tout en restant ancrée dans le continent », comme l’affirme le critique congolais Boniface Mongo-Mboussa lors du dernier Salon du livre de Genève.

L. Graba