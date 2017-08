Culture hebdo : Place Ã  la chanson oranaise

L'ouverture du 10e Festival de la chanson et de la musique oranaises qui a rendu hommage au chantre de la chanson oranaise Blaoui Houari, disparu en juillet dernier, aura constitué l'essentiel de l'actualité culturelle de la semaine écoulée.

- Six chanteurs amateurs entrent en lice au concours du Festival de la musique et de la chanson oranaises ouvert mardi à Oran.

- Cheb Khaled en concert dimanche à Ouargla à la clôture de soirées artistiques organisées dans cette ville.

- Soirée musicale et poétique animée dimanche à Chlef pour promouvoir le patrimoine culturel algérien.

- Un colloque national sur la personnalité de Mouloud Mammeri et ses contributions durant la guerre de Libération ouvert samedi à Tlemcen.

- Le chanteur kabyle Akli Yahiatène s'est produit en concert dimanche à l'opéra d'Alger "Boualem-Bessaih".

- Le court métrage Je t'ai promis du réalisateur algérien Mohamed Yargui a décroché le premier prix au Festival international Wassit (2e édition) du court métrage, organisé dans la ville irakienne Al Kout (sud-est du pays).(APS)