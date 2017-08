Soufi, mon amour, dâ€™Elif Shafak : Le soufisme dans toute sa splendeur

Au fil de la lecture de ce livre passionnant, on découvre les règles du soufisme qui se conjuguent nécessairement à la stricte application des cinq piliers de l'islam : attestation de la foi, les cinq prières quotidiennes, le jeûne, l’aumône légale, le pèlerinage à La Mecque. Un savant mélange entre Orient et Occident, qui se réalise au gré de la sensibilité du lecteur. Ici quelques ingrédients qui incitent vivement à la lecture du récit de l'écrivaine turque Elif Shafak, lecture que pourrait peut-être suivre une profonde méditation sur la foi, la tolérance et l'humanisme.

L'héroïne du roman, Ella Rubinstein, est une femme au foyer « modèle ». Elle mène une vie paisible et confortable à Northampton dans le Massachusetts (Etats-Unis). Elle semble avoir tout pour être heureuse : une belle maison, un mari qui remplit son rôle de chef de famille correctement, quoiqu’infidèle, trois beaux enfants et un chien fidèle. Mais, à l’aube de ses quarante ans, et après vingt ans de mariage, elle se sent malheureuse. Elle se rend compte que sa relation avec son mari manque de chaleur et de profondeur. Sa vie quotidienne de femme au foyer n'est finalement qu'une succession de tâches simples, toujours planifiées à l’avance, maîtrisables et cependant superficielles. Pour faire face à la monotonie de sa vie qui commence à peser sur son esprit et combattre sa gêne émotionnelle, elle s’engage —en 2008— en tant que lectrice au sein d'une agence littéraire. Sa première tâche est de rédiger une note sur un manuscrit signé par Aziz Z. Zahara, un écrivain mystique vivant à Amsterdam. Ce roman intitulé Doux blasphème retrace la rencontre entre le poète «Djalal ad-Dine Rûmi» (1207-1273), mystique persan musulman vivant à Konya durant le 13e siècle et ayant grandement marqué le soufisme, érudit et poète au surnom de « Mawlànà » (notre maître) dont elle avait appris ici et là qu'on l'appelait « le Shakespeare du monde islamique », et un célèbre derviche « Shams ed Din Tabrizi (« Soleil de la religion », originaire de Tabriz), soufi itinérant, également originaire de Perse. On attendait d'Ella, à l'agence littéraire, qu'elle rédige un rapport détaillé sur ce roman. L'auteure Elif Shafak décrit avec force détails la réaction de son héroïne, au moment où celle-ci se retrouve avec le roman —à l'état de manuscrit— entre ses mains : « Ella a mis longtemps avant de se décider à sortir le manuscrit de son enveloppe. C'est dans cet état d'esprit qu'elle prit à deux mains, comme pour le soupeser. Le titre était écrit sur la couverture à l'encre indigo :

Doux blasphème. Shams de Tabriz y avait dit, entre autres, que « la foi et l'amour transformaient les êtres en héros, parce qu'ils ôtaient toute peur et toute angoisse de leur cœur ». Et Elif Shafak de poursuivre : « On avait dit à Ella que personne ne savait grand-chose sur l'auteur de Doux blasphème, un certain A. Z. Zahara, qui vivait en Hollande. Il avait envoyé le manuscrit d'Amsterdam, accompagné d'une carte postale représentant un champ de tulipes de couleurs rose, jaune et violette stupéfiantes. Au dos, il avait indiqué, d'une écriture délicate : « (…) L'histoire que je vous envoie se déroule au XIIIe siècle à Konya, en Asie Mineure. Mais je crois sincèrement qu'elle traverse les pays, les cultures et les siècles. J'espère que vous aurez le temps de lire Doux blasphème, un roman historique et mystique sur le lien exceptionnel qui lia Rûmi, le plus grand poète et le chef spirituel le plus révéré de l'histoire de l'islam, et Shams de Tabriz, un derviche inconnu et peu conventionnel, objet de scandale et de surprises. Que l'amour vous accompagne toujours et puissiez-vous ètre toujours entourés d'amour. A. Z. Zahara ».



Un roman antidote de toutes les incompréhensions et intolérances



« Ella comprit pourquoi cette carte postale avait piqué la curiosité de l'éditeur. Mais Stève n'avait pas le temps de lire un écrivain amateur. Il avait donc passé l'enveloppe à son assistante, Michelle, qui l'avait transmise à sa nouvelle assistante. C'était ainsi que Doux blasphème était arrivé entre les mains d'Ella. Elle ne pouvait pas encore savoir que ce ne serait pas n'importe quel livre, mais celui qui changerait sa vie. Le temps de le lire, et sa vie serait récrite. Elle l'ouvrit à la première page. Il y avait une note sur l'auteur : « A. Z. Zahara vit à Amsterdam avec ses livres, ses chats et ses tortues, quand il ne voyage pas autour du monde. Doux Blasphème est son premier roman, et très probablement son dernier. Il n'a pas l'intention de devenir romancier et il n'a écrit ce livre que par admiration et amour pour le grand philosophe, mystique et poète Rùmi et son soleil bien-aimé, Shams de Tabriz ». (Pages 27 à 29). Au fur et à mesure du déroulement du récit, on s'aperçoit que le lecteur est amené à se déplacer dans une sorte de « chassé-croisé » entre deux histoires qui cohabitent certes dans le roman, mais respectivement durant deux périodes historiques éloignées, avec des personnages tout à fait différents et deux styles d’écriture plutôt nuancés. Lorsque, par exemple, l’auteure parle d’Ella et de sa vie, elle utilise le pronom « Elle » ; les idées sont alors directes, les relations entre les personnages sont simples, il n’y a pas lieu d'y envisager des interprétations quelconques. Le lecteur est ainsi amené à vivre le quotidien avec Ella et son entourage, à découvrir ses sentiments, pour tout dire à vivre son changement et accepter ses décisions. Dans la deuxième histoire qui, en revanche, est à la fois le corps et le cœur du roman dans le roman, à savoir Doux Blasphème, on a pu noter plusieurs croisements entre les personnages. Dès lors, plusieurs interprétations des événements et des attitudes sont possibles. Pour la bonne raison qu'un seul et même événement est présenté plusieurs fois selon l’angle de vue de chaque protagoniste. L’auteure nous y laisse le soin de faire connaissance de ses personnages à travers leurs propres mots et les mots de ceux qui les aiment et de ceux qui les méprisent. Que le personnage donné soit un tueur, un ivrogne, une prostituée ou autre, elle en dresse le profil sans jamais, pour autant, le juger. Entre les deux histoires, il en a malgré tout une, une seule, ou plutôt une seule conclusion, qui va unifier la trame du roman d'Elif Shafak : Doux blasphème va en effet transformer de manière irréversible la vie de son héroïne. Ella Rubeinstein va ainsi méditer, à travers le fameux manuscrit d’A.A. Zahra, les quarante règles de vie de Shams de Tabriz. Peut-être nous aussi mais sans que nous nous en rendions compte, pourquoi pas ? Le dénominateur commun de ces règles étant d’aimer, aimer d’un amour qui guide nos pas à tout instant, naturellement, en toute liberté, lucidement, afin de laisser notre cœur se révéler, sans aucune retenue. Un roman rare donc, interrogateur, antidote de toutes les incompréhensions et pourfendeur de toutes les intolérances, à lire et à distiller comme un parfum, comme un voyage intérieur dans la spiritualité, une quête où l'amour est un océan infini qui nous dévoile le « soufisme », cette branche spirituelle de l'islam qui n'est qu'amour, tolérance, humanité, humilité, compréhension et découverte de l'autre dans toutes ses composantes humaines. Pour tout dire, un vrai bonheur et un authentique message de paix entre les peuples.

Kamel Bouslama



-Elif Shafak, Soufi, mon amour, (Traduit de l'anglais par Dominique Letellier) ; Edition 10/18 Phébus, Paris 2016, 478 pages.



Bio-express



Fille de diplomate, Elif Shafak est née à Strasbourg en 1971. Elle a passé son adolescence en Espagne avant de revenir en Turquie. Après des études et un doctorat en sciences politiques, elle a un temps enseigné aux Etats-Unis.

Elle vit aujourd'hui à Londres. Internationalement reconnue, elle est l'auteure de Dix livres, dont «La Bâtarde d'Istanbul», «Bonbon Palace»,

«Lait noir», «Soufi, mon amour», «Crime d'honneur» qui a remporté le prix Relay en 2013 et «L'architecte du sultan», publié chez Flammarion.