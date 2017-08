Importations en 2017 : produits alimentaires en Hausse l mÃ©dicaments en baisse

La facture d'importation des produits alimentaires s'est établie à 5,17 milliards de dollars sur les sept premiers mois de l'année (contre 4,69 milliards de dollars durant la même période de 2016), tandis que celle des médicaments a connu une baisse de plus de 6%, a appris l'APS auprès des Douanes. Pour ce qui concerne les laits et produits laitiers, la facture a bondi à 879,38 millions de dollars contre 566,13 millions de dollars durant la même période de l'année dernière, en hausse de 55,33%, détaille le Centre national de l'information et des statistiques des Douanes (Cnis). Une même tendance haussière est constatée pour les sucres et sucreries dont les importations se sont chiffrées à 698,51 millions de dollars contre 510,12 millions de dollars, soit une augmentation de 36,93 %. Pour les huiles destinées à l'industrie alimentaire, les importations ont grimpé à 512,81 millions de dollars contre 409,98 millions de dollars, en hausse de 25,08%. Quant aux céréales (blé dur, tendre), semoule et farine, elles ont été importées pour un montant de 1,68 milliard de dollars contre 1,56 milliard de dollars, en hausse de 8,02 %. La facture d'importation des café et thé a atteint 251,01 millions de dollars contre 221,81 millions de dollars (+13,16%). Quant aux légumes secs et autres, ils représentent un montant de 197,35 millions de dollars contre 165,71 millions de dollars (+19,09%). Concernant les viandes, elles ont été importées pour 152,01 millions de dollars sur les 7 premiers mois de 2017 contre 148,85 millions de dollars pour la même période de 2016, soit une augmentation de 2,12 %. Par contre, la facture d'importation des médicaments a reculé en passant à 1,07 milliard de dollars de janvier à juillet 2017, contre 1,14 milliard de dollars durant la même période de 2016, en baisse de 6,38%.