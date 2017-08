PÃªche et Aquaculture : secteur Ã  fort potentiel

Dans un contexte marqué par la chute drastique des prix du pétrole, la diversification de l'économie nationale devient incontournable. Il s'agit de mettre en place une politique adaptée afin de promouvoir les secteurs de l'économie autre que celui des hydrocarbures.

Le secteur de la pêche et de l'aquaculture dispose d'atouts indéniables, car il offre des retombées socioéconomiques de première importance et constituera également un pilier important pour le développement de l’économie nationale, surtout en termes d’emploi, de sécurité alimentaire et de revenu.

D’ailleurs, plusieurs programmes ont été lancés afin de booster ce secteur, parmi lesquels celui d’DIVECO, financé, faut-il le préciser, par l'UE à hauteur de 15 millions d'euros, qui vise, entre autres, le développement durable de ce secteur et l'amélioration de ses performances pour qu'il puisse contribuer à la stratégie de diversification de l'économie nationale. Dans le but d’encourager ce secteur, des forums et des salons sont organisés presque chaque année dans différentes régions d’Algérie, surtout les régions côtières.

À ce titre, la septième édition du Salon International de la Pêche et de l’Aquaculture (SIPA’2017) se tiendra du 09 au 12 novembre 2017 au Centre des Conventions Mohamed-Ben-Ahmed d’Oran sous le slogan « Pour une croissance durable et diversifiée de l’économie de la pêche et de l’aquaculture ».

Organisé sous le haut patronage du Président de la République

M. Abdelaziz Bouteflika et la Chambre Algérienne de la Pêche et de l’Aquaculture (CAPA), le SIPA’2017 s’inscrit dans le cadre d’un plan sectoriel visant à promouvoir les investissements dans le domaine de la pêche et de l'aquaculture, et à accompagner les mutations économiques énoncées dans le nouveau modèle de croissance qui vise, entre autres, le développement de l'aquaculture à grande échelle, la promotion des mécanismes d'exploitation optimale des ressources marines et la garantie de leur durabilité, et l’accompagnement de l'investissement productif dans les filières de la pêche et de l'aquaculture. Aussi, il a pour objectif d’encourager la coopération et les opérations de partenariat afin de développer et de diversifier les activités du secteur. Cet événement représente une plateforme privilégiée pour les professionnels et les opérateurs économiques qui souhaitent développer des projets, saisir des opportunités d’investissement et prendre connaissance des techniques et des nouvelles technologies pour développer leur activité.

Il constitue également un évènement économique majeur dans le domaine de la pêche, de l'aquaculture et des activités associées. Cette édition réunit, à l’instar des éditions précédentes et depuis 2003, l’ensemble des partenaires du secteur : professionnels, investisseurs, banques, compagnies d'assurances, établissements de formation et de recherche, ainsi que des administrations et organismes nationaux et internationaux, pour discuter et se concerter autour des enjeux du secteur de la pêche, de l'aquaculture et des activités connexes, dans le but de coordonner les efforts afin de le développer, de créer de réelles opportunités d'investissement à même de contribuer au développement durable de l'économie nationale et veiller à une exploitation optimale des ressources.

Makhlouf Ait Ziane