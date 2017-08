RentrÃ©e scolaire : ConfÃ©rence nationale aujourdâ€™hui

Le ministère de l'Education nationale organise, aujourd’hui, une conférence nationale en prévision de la rentrée scolaire 2017-2018, a-t-on-appris vendredi auprès du ministère. Cette conférence, supervisée par la ministre de l'Education nationale, Nouria Benghebrit, sera consacrée aux «dernières retouches et à l'examen des grands dossiers» en prévision de la prochaine rentrée scolaire, précise la même source.

Des ateliers thématiques seront programmés lors de cet évènement. Le ministère avait donné, dimanche dernier, le coup d'envoi des sessions de formation pédagogique préparatoire, à travers tout le territoire national, au profit de plus de 10.000 enseignants admis au dernier concours de juin. Ces sessions de formation qui s'étaleront jusqu'au 31 août, à raison de 200 heures réparties sur les différentes phases de l'année scolaire, visent à couvrir tous les postes et encadrer tous les groupes pédagogiques à l'échelle nationale. (APS)