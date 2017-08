Ã‰CLAIRAGE : sâ€™unir ou Se dÃ©sagrÃ©ger

Dans ce maelstrom nommé Libye, deux noms s’imposent, Fayez al Sarraj et le maréchal Haftar. Le premier est Chef du gouvernement de Tripoli, reconnu par la communauté internationale, et le second, l’homme fort de l’Est, officier dans l’armée du temps d’El Kaddafi, originaire de Syrte, tout comme El Kaddafi, est décrié. Pourtant, il est devenu une partie de la solution sur l’échiquier politique pour une raison fort simple. Il est à la tête d’une armée et contrôle une région stratégique, la Cyrénaïque, au sous-sol gorgé d’hydrocarbures, qui intéresse aussi bien l’Egypte que des pays de la rive nord de la Méditerranée, et même Moscou qui se verrait bien faire escale dans le port de Tobrouk aux eaux profondes qui conviennent aux navires marchands et de guerre. Qui arrivera le premier au pouvoir suprême, incontesté aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur ? L’un talonne l’autre, le dépasse et se fait dépasser, dans une course où, pour l’instant, il n’y a pas de vainqueurs, mais d’innombrables vaincus, les Libyens, broyés par la violence portée au quotidien par les chefs armés, les milices et les terroristes affiliés à Al Qaïda et à DAECH, essentiellement. Haftar en stratège endosse aussi bien le costume de diplomate que la tenue militaire. Il est reçu par le président français dans une initiative hasardeuse, qui ouvre une brèche mal appréciée par l’Italie, ce pays européen aux premières lignes des flux migratoires qui partent à moins de 300 kilomètres de ses côtes. Il reçoit, à Benghazi, le chef de la diplomatie britannique, Boris Johnson, et monte sur le porte-avions russe Amiral Kuznetsov, qui s’en revenait de Syrie et croisait dans les eaux internationales, au large de la ville de Tobrouk. A l’occasion, le grand jeu est sorti : levée des couleurs russes et libyennes, hymnes nationaux, revue des troupes et décollage de plusieurs aéronefs pour clore la parade ; puis entretien par vidéo-conférence entre Khalifa Haftar et le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou. Il a même été reçu à Moscou par le ministre russe des Affaires étrangères, Serguei Lavrov, ainsi que par le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou. Lors de cette visite, le maréchal Haftar a clairement exposé son projet pour la Libye. « De même que nous avons libéré Benghazi, après trois ans de combats, nous sommes résolus à continuer la guerre contre le terrorisme jusqu’à libérer la totalité du pays pour installer la paix et la stabilité en Libye », a déclaré l’homme fort de l’Est libyen, à l’heure où il se prépare à un nouveau combat contre les extrémistes de Darna, ville située à l’est du pays, aujourd’hui encerclée par ses forces. Khalifa Haftar sait vendre son image d’homme de la situation dans un pays livré à tous les dangers et potentiellement exportateur de risques régionaux. A l’Union européenne, il demande 20 milliards de dollars sur 20 à 25 ans, en échange de la mobilisation de ses troupes contre les flux migratoires. «Je contrôle plus des trois quarts du pays. Je possède la main-d’œuvre, mais il me manque les moyens», a-t-il plaidé, ajoutant : «Si les Européens veulent bloquer l’immigration illégale, ils devraient assouplir les restrictions concernant les importations d’armes qu’ils m’imposent.» C’est dire la dimension internationale du personnage. Une image qu’il a su imposer, pour reléguer au second plan le profil d’un militaire aux méthodes expéditives qui ne sont pas pour déplaire à l’Occident si prompt à soutenir la force « locale » contre les islamistes qui le menacent… surtout depuis que les forces de l’Armée nationale libyenne qu’il dirige ont pris le contrôle du Croissant pétrolier, la principale plate-forme d’exportation du brut libyen située en Cyrénaïque (Est) par où transite 60 % du brut libyen. Les réserves pétrolières de ce pays sont estimées à une cinquantaine de milliards de barils, premier en Afrique et neuvième mondial. Il recèle également d’importants gisements de gaz naturel, avec 1.600 milliards de mètres cubes (cinquième rang africain). Mais c’est Fayez al Sarraj qui dispose d’une « carte d’invitation » qui manque pour l’instant à Haftar. C’est le gouvernement de Tripoli qui est reconnu par la communauté internationale. Fayez al Sarraj, installé depuis mars 2016 à Tripoli à la suite d’un accord sous l’égide de l’ONU, a l’horizon bouché par Haftar, chef de l’Armée Nationale libyenne, qui rejette son autorité tout comme le parlement de Tobrouk. Quelle sera la place de Haftar dans la vie politique libyenne ? Quelle sera la place de l’armée dans les futures institutions ? Répondre à ces deux questions et amener les deux parties à accepter ces réponses feront faire à la Libye un grand pas vers la stabilité. Ils le resteront, toutefois, à faire front contre les milices et chefs de guerre locaux, convaincre les Touaregs et les Toubous au sud, les Amazighs à la frontière tunisienne de mettre la Libye au-dessus de toute considération sécessionniste et raser Al-Qaïda au Maghreb Islamique et Daech. Et c’est sans compter que cette énumération est simpliste, car la Libye unifiée n’existe plus, chaque portion de terrain étant dirigée par le chef de guerre local qui s’allie avec l’un ou avec l’autre, selon l’évolution de la situation.

Mohamed Koursi