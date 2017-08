Aminatou Haidar, militante des droits de lâ€™homme sahraouie : Â« Le blocus sur la RASD se fissure Â»

L’activiste et militante des droits de l’homme, Aminatou Haidar, a mis en exergue, hier à Alger, les développements de la cause sahraouie sur la scène internationale. Lors d’une conférence de presse organisée au siège de l’ambassade de la RASD, la militante sahraouie a exprimé son optimisme quant à l’évolution de la cause sahraouie qui fait l’objet d’un soutien diplomatique de plus en plus grand et rappellera que le blocus se fissure avec « l’élargissement de la sphère de la solidarité des Etats, des organisations officielles et officieuses avec le peuple sahraoui qui souffre de la politique féroce du Makhzen depuis 1975 par l’occupation de régions importantes de son territoire ». Après avoir rappelé que le peuple sahraoui « ne reconnaîtra jamais l’existence du royaume sur tout le territoire sahraoui », Aminatou Haidar a affirmé que la politique adoptée par le Makhzen consiste à justifier son existence sur la majorité du territoire sahraoui, « en qualifiant le peuple sahraoui de criminel, sans exception, fustigeant notre relation avec l’Etat algérien ». Dans le même cadre, la militante a évoqué aussi « le renvoi des observateurs étrangers qui représentent la société civile et des organisations humanitaires ». En ce qui concerne son parcours dans la lutte contre le colonialisme, notamment au Sahara occidental depuis les années quatre-vingts, Aminatou Haidar a précisé que son « parcours de combat ne fait pas exception par rapport à d’autres Sahraouis qui sont détenus dans les geôles marocaines», indiquant que « plus de 70 Sahraouis, hommes et femmes de différents âges, sont actuellement dans les prisons marocaines, dont deux mineurs », qui font des « grèves de la faim, et leur santé se détériore de plus en plus». Malgré cela, « les Sahraouis continuent le combat jusqu’à l’indépendance ». Dans le même cadre, la militante a réitéré que le peuple sahraoui, toutes les franges de la société, est prêt à reprendre la lutte armée pour recouvrer la souveraineté bafouée depuis 1975, face au silence des pays, dont la France qui est « complice » avec le royaume marocain.

Il est à rappeler qu’Aminatou Haidar est une militante indépendantiste sahraouie. Elle a participé à une grève de la faim afin de soutenir l’indépendance du Sahara occidental. Elle est aussi la présidente du Collectif des défenseurs sahraouis des droits de l’homme (CODESA). En 1987, elle a participé à une manifestation dont le but était de demander l’organisation d’un référendum pour l’indépendance du Sahara occidental. Elle a alors été mise en détention et portée disparue pendant quatre ans, elle a finalement été relâchée en novembre 1991. En 2006, le royaume marocain reconnaît les préjudices subis par Aminatou.

Hichem Hamza