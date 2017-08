Ennahda : renforcer la cohabitation politique

Le secrétaire général du mouvement Ennahda, Mohamed Douibi a souhaité hier à Alger, que les Assemblées communales et de wilayas (APC et APW) qui seront issues des prochaines élections locales permettront de renforcer la cohabitation politique" et de conclure des alliances qui placent l'intérêt des citoyens en priorité. S'exprimant lors de l'ouverture des travaux d'installation de la commission de wilaya du parti pour la préparation des prochaines élections locales à Alger, le SG du mouvement Ennahda a affirmé que sa formation politique insistait sur "les conditions d'intégrité et d'impartialité" lors des prochaines élections, en vue de consacrer l'égalité des chances entre tous les partis qui y participent", d'"élire des APC et APW où la cohabitation politique sera renforcée et de conclure des alliances qui placent l'intérêt des citoyens en priorité. M. Douibi a en outre fait savoir que des commissions de wilaya ont été installées récemment dans les wilayas de l'est et de l'ouest, précisant que l'opération d'installation se poursuivait pour les wilayas du Centre et du Sud. M. Douibi a indiqué que ces rencontres viennent en application de la décision du Conseil consultatif national du mouvement, lors de sa session ordinaire tenue en juillet dernier et qui prévoit la participation aux prochaines élections locales et de wilaya, dans les listes de l'Union Ennahdha-Adala-Binai et dans le cadre du programme du bureau national du parti. Il a par ailleurs précisé que sa formation politique préconise "l'élargissement du dialogue politique, économique et social" en associant tous les acteurs, et appelle le gouvernement qui s'apprête à élaborer le projet de loi de Finances 2018 à ne pas "rajouter de nouvelles impositions fiscales qui ne feraient qu'accabler davantage les catégories vulnérables. (APS)