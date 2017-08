ANR : participation confirmÃ©e

Alors que le Président de la République convoquait le corps électoral et fixait au 23 novembre prochain les élections locales, l’ANR entérinait officiellement sa participation à ce scrutin à l’issue des travaux de la session ordinaire de son Conseil national, tenu, ce week-end à Alger. Une décision qui s’apparente à tout sauf à une surprise dans la mesure où le principe de prendre part à la seconde élection de cette année a été pris lors du dernier congrès, en novembre 2016. «C’est une décision qui est motivée par notre souci de renforcer et de consolider l’édification des institutions de la République élues légitimement», a expliqué, hier, le Secrétaire général de l’Alliance nationale républicaine.

Belkacem Sahli assure que l’opération de dépôt des dossiers des candidatures commence aujourd’hui et fixe la date du 18 septembre comme échéance de la confection des listes provisoires au niveau local avant d’être validées par la Direction. Quant aux critères imposés aux candidats des Assemblées populaires communales et de wilayas, il souligne que les conditions ne sont pas différentes de celles prises en comptes lors des législatives du 4 mai dernier. «Nous serons attentifs et vigilants quant à la nécessité de réunir toutes les catégories de la société. Nous allons bien entendu insister sur les compétences et la jeunesse et tenter d’assurer la parité homme-femme. Nos candidats sont appelés à pouvoir prendre en charge les préoccupations des citoyens et d’être à la hauteur de leur attente», a indiqué le SG de l’ANR qui admet de la difficulté de pourvoir présenté des listes dans tout le territoire national, soit 1.541 communes, en sus de 48 APW. «Ce sera dur, je le reconnais. Cependant, notre parti essayera de présenter des candidats sans passer par le parrainage des signatures dans 300 APC et une dizaine d’APW. Pour le reste, je pense que nous avons acquis assez d’expérience pour pouvoir gratter des signatures ici et là afin de marquer notre présence dans le maximum des circonscriptions», a-t-il ajouté non sans exhorter ses troupes à «s’éloigner» des luttes intestines dans l’opération liée à la confection des listes. «Vous devez être irréprochables. Vous êtes condamnés à mettre l’intérêt suprême du parti au-dessus des autres considérations. Faites honneur aux principes de l’ANR», a-t-il ajouté comme pour mettre en garde contre toute velléité de ce genre.



Sahli tacle le MSP



Sur un autre registre, et réagissant à certaines voix qui mettent en cause, selon lui, la légitimité de nos institutions républicaines élues par le «peuple», Sahli a plus particulièrement taclé le MSP et dit ne pas comprendre la position de la formation de Makri.

«Ces gens ne cesseront jamais de nous étonner et de nous surprendre. Lorsqu’ils étaient au gouvernement pendant huit ans, ils n’ont jamais émis la moindre remarque quand le Président Bouteflika désignait de nouveaux chefs de gouvernement et remaniait l’équipe gouvernementale. Aujourd’hui qu’ils ne font plus partie de l’Exécutif, ils crient au scandale à chaque fois que le Président use de ses prérogatives», a-t-il regretté, précisant que parmi les motivations ayant poussé sa formation à participer aux élections locales était justement le souci de répondre à ces voix par le renforcement des institutions élues de la République. «A l’ANR, on n’acceptera jamais de remettre en cause ce principe», a tranché son Secrétaire général. Transition d’ailleurs toute faite à Sahli pour réaffirmer le soutien de son parti au programme du Président de la République, même s’il souhaite à cette occasion son «adaptation» avec les développements et les changements économiques, sociales et sécuritaires qu’ont connues les scènes nationales et internationales.

S. A. M.