Le PrÃ©sident Bouteflika convoque le corps Ã©lectoral : Nouvelle dynamique au dÃ©veloppement local

Une révision exceptionnelle des listes électorales sera ouverte du mercredi 30 août au mercredi 13 septembre. Les élections locales auront lieu le jeudi 23 novembre 2017.

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a signé hier, un décret présidentiel portant convocation du corps électoral, en prévision des prochaines élections locales qui auront lieu le jeudi 23 novembre.

«Conformément aux dispositions de la loi organique relative au régime électoral, Son Excellence M. Abdelaziz Bouteflika, Président de la République, a signé ce samedi 26 août 2017, un décret présidentiel portant convocation du corps électoral pour les élections des Assemblées populaires communales et des Assemblées populaires de wilaya qui se dérouleront le jeudi 23 novembre 2017», indique un communiqué de la Présidence de la République. Le même décret précise qu'«une révision exceptionnelle des listes électorales sera ouverte du mercredi 30 août au mercredi 13 septembre 2017», ajoute le communiqué.

Il faut savoir que selon les dispositions du code électoral relatives à l'élection des membres des APC et de wilayas, «les assemblées populaires communales et de wilayas sont élues pour un mandat d'une durée de cinq ans au scrutin de liste proportionnel». Aussi, les élections ont lieu, dans les trois mois précédant l'expiration du mandat en cours. A noter, également, que les listes qui seront en lice, au cours de ces élections, devront enregistrer pas moins de 7% des voix exprimées.

Dans le cas contraire, elles ne pourront siéger dans les assemblées, comme le stipule le nouveau code électoral qui est en vigueur. «Les listes qui n'ont pas obtenu, au moins, 7 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges», souligne, en effet, le code électoral. D'autre part, pour ce qui est des conditions pour pouvoir prétendre à la candidature au niveau des APC et APW, le même document relève dans son article 79 que «le candidat à l'Assemblée populaire communale ou de wilaya doit remplir les conditions prévues à l'article 3 de la loi organique et être inscrit dans la circonscription électorale dans laquelle il se présente. Pour rappel, l'article 3 du code électoral se décline comme suit : «Est électeur tout algérien et algérienne‚ âgés de dix huit ans révolus au jour du scrutin, jouissant de leurs droits civiques et politiques et n'étant, dans aucun cas, atteint d'incapacité prévue par la législation en vigueur». Le candidat doit, aussi, être âgé de 23 ans, au moins, le jour du scrutin ; être de nationalité algérienne. Il est tenu également d'avoir accompli le service national, ou en être dispensé, de même qu'«il ne doit pas avoir fait l'objet d'une condamnation définitive pour crimes ou délits privative de liberté et non réhabilité, à l'exception des délits involontaires». Remarque importante relative aux dispositions relatives à l'élection des membres des assemblées populaires communales. Le code électoral stipule dans son article 80 que le nombre des membres des assemblées populaires communales varie en fonction de la population des communes résultant du dernier recensement général de la population et de l'habitat.

La répartition se décline comme suit : 13 membres dans les communes de moins de 10.000 habitants ; 15 membres dans les communes de 10.000 à 20.000 habitants ; 19 membres dans les communes de 20.001 à 50.000 habitants ; 23 membres dans les communes de 50.001 à 100.000 habitants ; 33 membres dans les communes de 100.001 à 200.000 habitants et enfin 43 membres dans les communes de 200.001 habitants et plus. Idem pour le nombre des membres des Assemblées populaires de wilayas puisque ce dernier varie également en fonction du chiffre de la population de la wilaya, résultant du dernier recensement général de la population et de l'habitat.

Pour l'élection de la composante de l'APW, les conditions sont les suivantes : 35 membres dans les wilayas ayant moins de 250.000 habitants ; 39 membres dans les wilayas ayant 250.000 à 650.000 habitants ; 43 membres dans les wilayas ayant 650.001 à 950.000 habitants ; 47 membres dans les wilayas ayant 950.001 à 1.150.000 habitants ; 51 membres dans les wilayas ayant 1.150.001 à 1.250.000 habitants et 55 membres dans les wilayas de 1.250.001 habitants et plus. Ainsi le nombre maximum pour la composante de l'APC est de 43 membres. Celui de l'APW en est de 55 pour les wilayas dont le nombre d'habitants a atteint ou dépassé 1.250.001.

Soraya Guemmouri



Les collectivités appelées à s'investir pleinement

Bien que l'annonce ait été faite, hier, par le Président de la République, à travers sa convocation du corps électoral, les élections communales qui devraient donc se tenir le 23 novembre prochain, font l'objet d'intenses préparatifs depuis plusieurs semaines déjà.

C'est d'ailleurs dans cette perspective que le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, a appelé il y a de cela un mois, les walis à «réunir toutes les conditions favorables» au succès des prochaines élections locales, mettant l'accent sur l'impératif pour les Assemblées populaires communales (APC) élues d'assumer «pleinement leurs responsabilités» en vue d'améliorer le cadre de vie du citoyen et d'attirer les investissements productifs. «Vous êtes appelés à réunir, dans les prochains jours, toutes les conditions favorables pour garantir le respect de la volonté du peuple et permettre aux citoyens d'exprimer leurs choix en toute liberté lors des prochaines élections locales», a t-il déclaré dans son allocution prononcée à l'occasion de l'installation des nouveaux walis et walis délégués concernés par le dernier mouvement opéré par le président de la République.

Qualifiant les dernières élections législatives de «jalon» dans l'édifice démocratique institutionnel à la lumière des mutations substantielles adoptés par la nouvelle Constitution, M. Bedoui a mis l'accent sur l'impératif pour les APC élues d'«assumer leur entière responsabilité et d'interagir efficacement avec la conjoncture actuelle en prenant conscience de leur rôle dans le processus de développement».Ces instances doivent également, ajoute M. Bedoui, «œuvrer à améliorer le cadre de vie du citoyen» et à «attirer les investissements productifs» les mieux adaptés aux territoires».



Un projet de loi relatif aux collectivités territoriales



C'est donc dans la perspective d'améliorer la gestion de ces communes que M. Bedoui a annoncé que son département préparait un projet de loi relatif aux collectivités territoriales réunissant les codes communal et de wilaya en un seul texte juridique. «Un atelier permanent travaille à l'élaboration d'un projet de loi relative aux collectivités territoriales qui pourrait réunir les codes communau et de wilaya dans une seule loi», a indiqué M. Bedoui lors d'une conférence de presse animée conjointement avec le président de la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE) et qui s'est déroulée le 18 juillet dernier. Il a précisé, dans ce sens, que son département œuvre pour que le projet de loi soit soumis au Conseil des ministres d'ici la prochaine rentrée sociale. Dans le même ordre d'idées, le ministre a fait savoir que les nouveaux walis «ont entamé depuis la mi-juillet leurs fonctions avec pour objectif relever les nouveaux défis, notamment ceux relatifs au développement local et à la création de richesse».



Une commission permanente conjointe



Parmi les autres démarches entamées, figure la mise en place d'une commission permanente conjointe chargée du suivi, du développement et de l'amélioration du processus électoral.

A cet effet, le président de la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE), Abdelouahab Derbal, a affirmé que son instance était déterminée à «développer le processus électoral» en collaboration avec le ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire. M. Derbal a précisé que cette série de mesures «n'est pas fortuite». Elle intervient, a-t-il dit, suite à une «coordination et concertation continues entre les deux parties», mettant en exergue la détermination de la HIISE et du ministère de l’Intérieur à «développer le processus électoral». Après avoir rappelé que le processus électoral dans notre pays avait besoin d'être «développé et amélioré», le président de la HIISE a indiqué que la mission de la commission conjointe était «le suivi, le développement et l'amélioration du processus électoral, ce qui requiert davantage d'efforts, de patience, de sagesse et de concertation de manière durable».

De «nouveaux mécanismes d'urgence»



Toujours dans cette perspective de réunir toutes les conditions favorables au bon déroulement de cette future échéance électorale, le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales, a mis en avant le fait que la commission mixte créée avec la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE) proposera de «nouveaux mécanismes d'urgence» pour faciliter l'organisation des prochaines élections locales. La commission mixte qui a entamé ses missions depuis, s'attelle donc à réussir cette mission. Précisant que les «points d'urgences sont d'ordre technique visant à améliorer l'organisation des élections», le ministre a estimé qu'à moyen terme, la commission constituera une force de proposition pour répondre aux nombreuses préoccupations soulevées aussi bien par la classe politique que la HIISE ou l'Administration au sujet de la loi organique sur les élections et la loi relative à la HIISE».

«La commission œuvrera à long terme à la généralisation de l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de communication dans l'opération électorale, du début jusqu'à la fin, à travers l'usage des applications de la carte d'identité biométrique électronique», a-t-il ajouté soulignant que la «création de la commission s'inscrit dans la cadre de l'aspiration du gouvernement à ce que les prochaines élections et les échéances futures soient de haut niveau, et ce en application aux orientations du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika». Il a ajouté, dans ce sens, que «la numérisation a permis, au niveau de son département et en coordination avec la HIISE, de réaliser de grands pas». Soulignant que plusieurs problèmes qui se posaient à chaque rendez-vous électoral ont été réglés», le ministre de l'Intérieur a affirmé que «les résultats obtenus ont été constatés par tout un chacun y compris les partenaires politiques et la HIISE». Le ministre de l'Intérieur a également affirmé que son département «a entamé les préparatifs des prochaines élections locales à travers l'opération d'impression des documents liés au scrutin notamment dont les imprimés des déclarations sur l'honneur, qui seront disponibles dès la convocation du corps électoral».

Le ministre a fait état également du lancement de l'actualisation des listes électorales, à travers la révision exceptionnelle, et la révision de la répartition des bureaux et des centres de vote afin d'assurer leur proximité des citoyens». M. Bedoui a mis l'accent sur l'impératif de «poursuivre l'action commune et de coopérer pour assurer une bonne organisation de ces élections locales» qui seront, a-t-il dit, «exceptionnelles» car englobant deux Assemblées locales (communal et de wilaya), et marquées par « la proximité et la rude compétition».

Synthèse A. Z.