Dans la LUCARNE : Le football europÃ©en dans tous ses Ã©tats

Les sportifs du monde européen sont en train de constater avec une curiosité jamais égalée, ce qui se passe actuellement dans le football européen. On a l’impression qu’il est en train de devenir «fou» en portant les clauses libératoires d’une «star» à des sommets, le moins que l’on puisse dire, et qu’ils étaient, dans un passé récent,inimaginables. Aujourd’hui, elles sont portées de 500 millions de centimes à un milliards d’euros. Il y a de quoi faire «refroidir» tout dirigeant qui voudrait s’approcher d’une manière ou d’une autre de l’employeur où évolue ce joueur. Tout cela par la faute des dirigeants du Barça. Ce qui va indirectement obliger les Bavarois à investir plus sérieusement dans leur centre de formation pour pallier au plus pressé. D’ailleurs, ils viennent de construire un centre «ultra moderne» qui donnera certainement ses fruits lorsque le Bayern de Munich aura besoin du fruit de sa formation. Elle peut même «vendre» pour les autres. Une façon de ne pas rester tributaire des «grosses écuries» et surtout de leurs «stars» de plus en plus hors de prix. Toujours est-il, les «chéquiers» de qataris et autres émiratis ont un peu encouragé ce chamboulement que connaît la «balle ronde» européenne. Il est certain que nombreux sont les présidents de clubs qui sont contre ce changement brutal dans les transactions relatives à «l’achat et vente de joueurs». Dans un passé récent cela se faisait sans accrocs. Cette nouvelle situation, où les joueurs visés par un recrutement sont devenus inaccessibles, rend les rapports, entre les uns et les autres encore plus tendus qu’ils ne l’étaient jusque-là. L’incompréhension est le sentiment qui prédomine actuellement dans le marché des transferts qui devra se clôturer le 31 août courant. D’où le fait qu’on est en train d’activer pour faire les «bonnes affaires» comme l’on dit. Le Barça vient de faire signer au joueur français de Dortmund (Allemagne), Ousmane Dembélé, un contrat de cinq ans pour la bagatelle de 147 millions d’euros en comptabilisant les variables. Dire qu’un joueur acheté à Rennes (France), il y a une année, pour 15 millions d’euros, vaut aujourd’hui une somme astronomique. C’est ce qui a fait dire à la FifPro du président Philippe Piat que «ce système qui vient d’être instauré fait les affaires des dirigeants des grands clubs. Ils «tirent les marrons du feu» en gagnant beaucoup d’argent en «suçant» leurs joueurs jusqu’au bout. C’est le cas du Barça qui veut soutirer encore 8,5 millions d’euros à Neymar alors qu’il avait pris 222 millions d’euros d’un seul trait. M. Piat dénonce ensuite «une fois encore le système des transferts dont l'absurdité ne peut plus échapper aujourd'hui à personne». «Ce sont ceux qui profitent de ce système -après l'avoir détourné à leur seul profit avec la complicité de la Fifa, qui aujourd'hui veulent lui tordre le cou». «Les dirigeants du FC Barcelone, réagissent comme l'ensemble de leurs collègues dès lors qu'ils se font prendre à leur propre jeu. Et voilà donc que l'arroseur arrosé s'en prend au système qu'il a lui-même dévoyé !».

C’est clair que ceux qui ont «remué la queue du lion » sont en train de subir les contre coups de leurs propres intentions cupides et surtout insatiables. Malheureusement pour eux, Neymar n’est pas de ceux qui se laissent faire du fait qu’il a déposé une plainte auprès de la commission de «litiges de la FIFA». Il est temps pour que la FIFA ou l’UEFA, qui gèrent respectivement le football mondial et européen, fassent quelque chose pour que les transferts reviennent à des normes acceptables et ne pervertissent pas le talent. Le fait d’octroyer 180 millions d’euros à un jeune joueur, qui n’a rien prouvé encore, ne peut que le «briser avant terme». Les cas sont légions et celui de Martial est édifiant. Il faut revenir sur terre et mettre les pieds dans une «bassine pleine d’une eau glacée». La raison doit l’emporter sur la cupidité et l’irraisonnable !

Hamid Gharbi