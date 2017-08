Ligue1 (1re journÃ©e) : Fantastiques mouloudÃ©ens !

Le démarrage du championnat national de Ligue1 a été favorable au MCA de Bernard Casoni. Les Vert et Rouge sont allés, à Biskra, battre le niveau promu par la plus petite des marges sur un but de Nekkache dès la 24e minute de jeu suite à un centre d'Aouedj bien repris de la tête.

C'est une très belle victoire du MCA qui s'est montré assez serein et fort dans tous ses compartiments. De plus, il s'agit d'un succès hors de leurs bases. Ce qui confère un cachet spécial à ce triomphe montran que le technicien français du MCA a vraiment apporté un point positif à son groupe, même si plusieurs titulaires étaient absents.

La performance du CRB mérite d'être relatée. Certes, les Belouizdadis ont joué dans leur "jardin" du 20 Août, ils ont réussi à battre les Abassis qui ne leur réussissent pas très bien. Il faut dire que rien ne fut facile. C'est grâce au talent de Laâkroum que les locaux ont ouvert la marque. Puis, le même joueur donnera le deuxième but à Hamia qui ne s'est pas fait prier pour corser la note. Une victoire convaincante, même si la situation financière du CRB est loin d'être reluisante. Leur président Bouhafs a brillé par son absence alors que tout le monde attend à ce que la situation soit aplanie.

A Constantine, les poulains d'Amrani se sont révoltés en parvenant à bien entamer le présent exercice. Pourtant, ils avaient devant eux une très bonne équipe nahdisste.

Il faut dire que tout s'est joué au cours du second half, puisque durant la première mi-temps, on avait assisté à aucun but. Dès le retour des vestiaires, Belameiri ouvrira le score avant d'être imité par son compère Zerara quelques minutes plus tard.

Les Nahdistes réduiront le score par Boulaouidet. Quelques instants plus tard, Belameiri corse la note en inscrivant un doublé flatteur pour un cébut de saison

Au stade Imam Lyès, les poulais de Slimani ont été accrochés par une très bonne formation du DRBT. Du coup, on peut dire que la stratégie de Bracci a été payante car, ce n'est pas facile de tenir le coup devant une équipe médéenne de surcroît at home.

Le but des locaux a été l'œuvre de Badredine alors que celui du DRBT a été inscrit par Attouche. Sept buts en quatre rencontres, on ne peut pas faire la fine bouche.

Globalement tout s'est déroulé dans de très bonnes conditions.

H. G.