Environnement : Du tri sÃ©lectif Ã  lâ€™Ã©conomie circulaire

Autant la wilaya de Sétif occupe un territoire qui est marqué par une diversité écologique importante à travers ses massifs montagneux au sud et au nord, ses plaines qui n’échappent pas à cette richesse et des écosystèmes lacustres qui le sont également en avifaunes, autant cette vaste région du pays n’est pas sans subir, comme partout, les contrecoups d’une évolution qui a relégué de longues années durant le volet lié à l’environnement.

Dans ce contexte il relèverait de vérité de la Palisse que souligner dans bien de nos cités, le béton finit hélas toujours par avoir le dernier mot en dépit des efforts consentis par les pouvoirs publics pour y joindre la part environnementale qui ne résiste pas, sauf exception, à l’indifférence de la main ravageuse de l’homme et de tous ceux pour lesquels midi s’arrête au pas de leur porte. Le non-respect des dispositions des schémas directeurs de gestion des déchets ménagers et assimilés, la prolifération de dépotoirs à la périphérie des groupements urbains sont d’autres éléments sensibles qui constituent l’une des préoccupations majeures des services de la direction de l’environnement, mieux du wali Nacer Maskri qui a toujours été sans concession sur la prise en charge de ce volet lors de ses différentes sorties sur les chantiers, les cités ou les projets industriels dont l’activité est à même d’engendrer des risques de pollution ou de contamination, revenant à chaque fois à l’application stricte de la réglementation et livrant une lutte sans merci contre ces phénomènes. C’est entre autres à ce titre que les missions de l’EPIC de wilaya « ECO SET », chargée de la gestion des centres d’enfouissement techniques et décharges contrôlées implantées à travers la wilaya ont été consolidées à tous les niveaux, doublement relevées par une dynamique de partenariat qui a su mettre en exergue la coopération algéro-allemande (GIZ), de gestion de déchets dans le cadre de l’économie circulaire, sachant de surcroît que dans cette wilaya qui compte plus de 1.700.000 habitants. Ce sont plus de 13.111,13 tonnes de déchets ménagers qui sont récupérés chaque jour. Réalisée pour la prise en charge et la gestion du centre d’enfouissement technique de Sétif, cet établissement créé par arrêté du ministre de l’Intérieur en 2007, n’a pas été depuis sans gagner beaucoup de terrain et se hisser à la hauteur des ambitions de ses gestionnaires. C’est ainsi que son activité s’étendit à celle du CET intercommunal de Hamam Sokhna, le centre d’enfouissement de Demamgha, ainsi que les décharges contrôlées de Guelta Zerga et celle de Ouled Khebab à Bougaa soit globalement la couverture de 19 communes avec plus de 600 tonnes traités quotidiennement et 219.000 tonnes de déchets annuellement. Des avancées qui se traduiront au titre d’une politique développement durable engagée dans cette entreprise, par l’injection de nouvelles activités à l’instar du tri sélectif qui lui permet de toucher 27 communes aujourd’hui, la récupération de 300 tonnes de carton en 2015 au niveau de la grande cité commerciale « Dubai » d’El Eulma en 2015 et près de la même quantité durant le premier semestre de l’année suivante et d’autres activités secondaires relatives au balayage, la collecte, le transport et la mise en décharge des déchets ménagers et assimilés avec pour la seule commune de Sétif la prise en charge de 17 secteurs, indépendamment de la couverture de Ain Arnet, Bougaa et Ain Azel.

Au-delà de la richesse générée par toutes ces activités et qui ont permis à ECO SET d’investir dans d’autres créneaux tout aussi importants, l’impact sur le volet social n’a pas été sans se faire ressentir puisque le nombre de travailleurs de 86 en 2011 à grimpé à 468 en 2016 avec des perspectives prometteuses dans le domaine de l’investissement.

F. Zoghbi