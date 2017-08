REGARD : La fÃªte Ã  quel prix ?

La fête, chez nous ne réussit certainement pas à notre environnement, première victime de notre bonne humeur et gaieté. En fait, nous avons même, une drôle de façon de faire la java. Et cela est d’ailleurs perceptible ces jours-ci, à quelques jours de l’Aïd El Adha. Il n’y a qu’à voir nos cités pour se rendre à cette évidence qui crèvent les yeux. En effet, les moutons marquent bel et bien leur « court » passage — fort heureusement – dans les quartiers pour les transformer carrément en bergeries. Le pauvre animal sociable, paisible et docile n’a rien à voir, bien entendu dans cette histoire d’atteinte à notre cadre de vie ou à notre environnement, malmenés, à longueur de journée, avec les sorties « show », devenues une tradition, à ne jamais manquer pour épater les copains ou tout simplement vivre le grand évènement. Le spectacle commence avec la bête et son propriétaire qui sont là, à se dandiner, sous les yeux ébahis des voisins. Chaque année, le problème d’hygiène ressurgit, un peu partout, dans nos villes qui vivent certes, à l’heure de la fête, mais aussi, de foin, de la gadoue envahissant nos rues, nos entrées d’immeubles ainsi que nos espaces verts qui se reconvertissent, l’espace de quelques jours, en étables improvisées pour des visiteurs hors catégorie, cela va de soi. D’ailleurs tout le monde s’accommode avec ce triste décor, érigé, en fatalité. Les nuisances, et les désagréments, notamment ces relents impossibles d’ignorer ne dérangent nullement les habitants, appelés, une fois de plus, à retenir leur respiration et de fermer également l’œil sur ces « agressions » récurrentes contre le cadre de vie, pour la bonne cause. Mais bon, l’enjeu en vaut la chandelle et on est contraints de faire avec, quitte à accepter les sacrifices.

Samia D.