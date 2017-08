Mascara : Descentes continues contre les dealers

Les éléments de la Brigade de Recherche et Intervention relevant de la Sureté de Wilaya de Mascara ont réussi à arrêter un dealer de psychotropes âgé de 31 ans avec la saisie de 58 comprimés et ce qui à l’exploitation efficace d’un renseignement parvenu à la B.R.I au sujet de l’activité illicite du suspect dans le trafic de psychotropes à partir d’un magasin de vente de tabac à la ZHUN 10 à Mascara.

Les éléments de la Brigade ont alors placé le suspect sous surveillance avant de débarquer sur les lieux. L’opération a permis de saisir une quantité de 58 comprimés psychotropes dont 30 ont été retrouvés dissimulés dans un paquet de cigarettes caché dans la poubelle, et les 28 autres comprimés dans un autre paquet de cigarettes en possession du suspect. Une somme d’argent revenue du trafic des substances toxiques a alors été saisie.

Le mis en cause a ensuite été conduit au siège de la Brigade pour l’accomplissement des procédures d’enquête. Une procédure judiciaire a été instruite à son encontre en vertu de laquelle il a été présenté devant le parquet du tribunal de Mascara qui l’a placé en détention.



La septième sûreté urbaine arrête un vendeur illicite de boissons alcoolisées et saisit 384 unités



Dans le cadre de leurs efforts en matière de lutte contre le commerce illicite de boissons alcoolisées, les éléments de la Brigade de Police Judiciaire relevant de la septième sûreté urbaine de Mascara ont arrêté un revendeur non déclaré, âgé de 27 ans. Une saisie de 384 unités d’alcool, et ce après exploitation de renseignements au sujet de l’activité du suspect au niveau de son domicile familial sis à la cité des 936 logements à Mascara, a été faite.

Les procédures légales ont alors été accomplies avant de procéder à la perquisition du domicile du suspect, ce qui a permis de mettre la main sur 384 unités de boissons alcoolisées à savoir 288 canettes de type Beaufort et 96 canettes de type Heineken.

Le mis en cause a alors été arrêté et conduit au siège du service pour enquête sur les faits qui lui sont reprochés.

Une procédure judiciaire a alors été instruite à son encontre, en vertu de laquelle il a été présenté devant le parquet du tribunal de Mascara qui a ordonné son placement en détention.

A. Ghomchi/APS