Grand angle : Victimes collatÃ©rales

Selon les informations reçues par l’UNICEF, plusieurs milliers d’enfants sont toujours piégés dans la ville syrienne de Raqqa, contrôlée par les terroristes de Daech. Ces enfants se trouvent directement sur la ligne de feu. L’information n’est pas pour surprendre. Selon un rapport établi en 2016 par cette agence onusienne quelque 8,4 millions d’enfants –plus de 80% de toute la population infantile syrienne– sont maintenant affectés par le conflit, que ce soit à l’intérieur du pays ou dans les pays voisins, en tant que réfugiés. Mais cette situation qui s’aggrave d’année en année au point d’être qualifiée de véritable drame humanitaire, n’est pas propre aux enfants syriens. Là où est un conflit armé, les enfants sont les premiers à en souffrir. En effet, que cela soit en Syrie, au Soudan, au Yémen, en Libye, ou en Afrique, les enfants sont les premières victimes collatérales des conflits armés. Selon des statistiques fournies par un diplomate à l’ONU à l’occasion des 20 ans du mandat du Représentant spécial pour les enfants dans les conflits armés, 230 millions d’enfants vivent aujourd’hui dans des pays ou des zones en conflits. Dans la seule région du Moyen-Orient, 15 millions d’enfants sont directement affectés par les combats et 13 millions ne peuvent plus aller à l’école. Au Soudan et particulièrement au Darfour, près de 1.300 enfants ont été tués ou mutilés suite à des affrontements entre le gouvernement et les groupes armés entre 2011 et 2016. Les incessants appels lancés par l’UNICEF ou encore d’autres ONG en vue d’épargner les enfants n’ont trouvé que peu d’échos. Les rares «gestes» consentis sont loin de permettre aux enfants de mener une vie normale. Mais leur est-il possible de vivre comme tout enfant a le droit alors qu’ils sont pris au piège de conflits dont ils ne doivent même pas comprendre le pourquoi. Ces enfants, privés des joies et de l’innocence qui caractérisent cette étape cruciale de leur vie, sont devenus adultes avant l’heure. Ils garderont à vie les traumatismes qui leur ont été imposés par des adultes desquels ils attendaient protection et amour. Comment mettre un terme à l’horreur dont ces enfants sont victimes ? La question interpelle avant tout la communauté internationale dont la responsabilité est entière dans la poursuite des conflits armés à travers le monde car incapable de les solutionner alors qu’elle dispose de tous les moyens que confèrent la légalité internationale. mais il est vrai aussi que c’est là un tout autre problème.

Nadia K.