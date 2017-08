M.â€ˆMOhamed Aissa : SuccÃ¨s de la premiÃ¨re phase du pÃ¨lerinage

La première phase de l’organisation du hadj pour cette année a été un succès, a indiqué le ministre des Affaires religieuses et des wakfs, Mohamed Aissa à l’issue d’une réunion tenue à Médine durant laquelle il a écouté des rapports élaborés par les différentes branches relevant de la mission chargée d’organiser le hadj pour cette année. «L’organisation du hadj comprend deux phases, la première concerne l’arrivée des hadjis à Médine en provenance de l’Algérie pour se diriger ensuite vers La Mecque, alors que la deuxième consiste en le retour à Médine pour prendre le vol vers leur pays», a souligné M. Aissa jeudi lors d’une réunion tenue à Médine en présence de l’ambassadeur d’Algérie à Riyadh, Ahmed Abdsadouk, et le chef du Centre de Médine, Ahmed Slimani. Il a ajouté que «la première étape était un succès» grâce à l’honnêteté, l’unité et la cohésion de l’équipe, indiquant que l’autre aspect positif consistait en «la mobilisation de toutes les composantes de la mission au service des hadjis». «J’ai bien écouté et constaté que le hadji algérien revient toujours à son référent national en ayant une préférence pour les imams algériens» a précisé le ministre qui a ajouté que «les hadjis algériens sollicitaient les organisateurs pour les orienter en matière d’hébergement, de déplacement et de visites». Le ministre a affirmé qu’à la lumière du plan d’action du gouvernement décidé par le Président de la République et en palliant toutes les lacunes rencontrées, l’année 2019 devra connaître un Hadj sans entraves. (APS)