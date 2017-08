Hadjis pris en charge par le prÃ©sident de la RÃ©publique : Tradition perpÃ©tuÃ©e depuis plusieurs annÃ©es

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition féminine, Ghania Eddalia, a salué, jeudi soir à l’aéroport international Houari-Boumediène (Alger), les hadjis pris en charge par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à leur départ vers les Lieux saints de l’islam. Il s’agit de 108 hadjis (81 hommes et 27 femmes) parmi les démunis et les personnes âgées résidant dans des centres spécialisés, a précisé Mme Eddalia, assurant qu’«il y aura davantage de femmes à l’avenir». Cette «louable initiative» est perpétuée depuis plusieurs années par le Président de la République qui a montré la voie à suivre en matière de prise en charge des personnes démunies qui n’ont pas eu la chance d’accomplir le cinquième pilier de l’islam», a souligné la ministre dans une allocution. Les hadjis concernés sont issus de toutes les wilayas du pays, a-t-elle ajouté. Mme Eddalia a affirmé que son département ministériel avait veillé à appliquer les orientations du Chef de l’Etat en réunissant toutes les conditions favorisant la réussite de cette action de solidarité, notamment sur les plans administratif et technique. Les hadjis bénéficieront d’un «séjour en pension complète dans les Lieux saints ainsi que de kits spécial hadj», a indiqué la ministre, ajoutant qu’ils seront encadrés par un staff administratif et médical composé de six personnes. Mme Eddalia a appelé les hadjis à être les ambassadeurs de l’Algérie dans les Lieux saints en faisant montre de discipline et en suivant les consignes de la mission du hadj. La ministre n’a pas manqué d’adresser ses remerciements au Président de la République pour cette action de solidarité en faveur des citoyens dans le besoin. Les bénéficiaires ont, eux aussi, tenu a remercier le Chef de l’Etat et à lui exprimer leur gratitude pour cette louable initiative qui leur a redonné le sourire



Médéa : remise de dons à des familles démunies



Des dons en espèces ont été remis jeudi dernier par la présidente du Croissant-rouge algérien (CRA), Saida Benhabiles, à des familles démunies issues de la commune de Baata, à 57 km au nord-est de Médéa. Au total, cinquante familles défavorisées, résidant dans les villages de Sebt-el-Belout et Kechachoua ainsi qu’au chef-lieu de la commune de Baata, ont reçu des enveloppes financières, dans le cadre de cette opération de solidarité qui coïncide avec la fête de l’Aid El Ahda et la rentrée scolaire. Une opération similaire devrait toucher, dans les tout prochains jours, quelque 350 autres familles démunies vivant dans des villages et autres hameaux isolés du pays, a annoncé Mme Benhabiles, en marge de son action caritative à Médéa. La présidente du CRA a rappelé que plus de 650 familles, vivants dans des situations précaires, avaient reçu récemment des colis alimentaires, de la literie, des lots de vêtements, au titre des actions de solidarité menées régulièrement en direction des couches défavorisées de la société. (APS)