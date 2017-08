Dans la LUCARNE : Vivement le stade de Baraki !

Avec le début du championnat national de Ligue-1, on s’est rendu compte subitement que sur le plan des infrastructures, on n’a pas encore avancé d’un iota, surtout que le stade 5-Juillet reste le seul valable à Alger. C'est-à-dire qu’on peut y faire jouer les grands derbies du centre d’Alger sachant que la LFP avait obligé tous les clubs de la capitale évoluant en Ligue-1 à jouer au 5-Juillet lorsqu’il s’agit d’un match avec un voisin. C’est devenu avec le temps une « habitude machinale ». Néanmoins, lorsque cette enceinte n’est pas disponible pour une raison ou une autre, tout change. La LFP qui organise les compétitions nationales est vraiment mise dans l’embarras et n’arrive plus à organiser son calendrier sur toute la saison. Par ricochet, cela ne peut que faire le jeu de certaines équipes qui préfèrent jouer dans les « petits stades » datant de l’époque coloniale. Pourtant, tout le monde sait qu’une seule infrastructure pour la capitale est insuffisante, surtout que plusieurs clubs de cette « mégapole » évoluent en première division tels l’USMA, le MCA, l’USMH, le NAHD, le PAC, le CRB…. C’est vrai que si le 5-Juillet a été « fermé » subitement, sans qu’on en avise les concernés, cela fait

« pagaille » et il est difficile pour ceux qui ont la charge de la programmation des compétitions au niveau de l’élite de s’en sortir. De plus, au stade

5-Juillet, les gestionnaires sont en train de changer à une « vitesse

grand V », ce qui rend difficile le suivi du stade 5-Juillet. Personne n’a compris plus la fermeture du stade au début de la compétition alors qu’on avait tout l’été pour le faire. De nos jours, retaper une pelouse ne s’apparente presque à des « travaux d’Hercule » alors que cette opération de revêtement du terrain en gazon naturel peut se faire en un temps record dans d’autres pays où la conscience professionnelle a une valeur. Il faut tout de même souligner les grands efforts effectués par l’Etat algérien pour doter tout le territoire national notamment les grandes villes de grands stades en vue d’organiser les évènements majeurs comme un championnat d’Afrique et pour quoi pas un Mondial. Lors du lancement des stades de Baraki et Douéra, tout le monde avait applaudi l’initiative du programme du président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika. Toutefois, la durée des travaux et l’achèvement de ces infrastructures s’est éternisé dans le temps. Le stade de Baraki, à titre d’exemple, devait être réceptionné pour les Jeux sportifs arabes (2003). Finalement, il ne l’a pas été. Ce fut aussi le cas pour les Jeux africains que l’Algérie avait organisé en 2007. Là aussi, on l’avait laissé à une autre date. Dix ans après, ce stade de Baraki n’est pas encore réceptionné. Les travaux durent toujours, puisqu’on procède aux finitions finales non sans une certaine lenteur. Et cette situation inquiète sincèrement les « puristes » et ceux qui aiment le beau jeu et ce , sur une pelouse impeccable. Si ce stade était réceptionné, la capitale pourrait souffler et ceux qui sont à la tête de la LFP pourraient organiser le Championnat national d’élite dans de très bonnes conditions. C'est-à-dire qu’on aurait même l’embarras du choix pour la programmation des derbies algérois. Nos responsables sportifs doivent tout faire pour que ce stade soit achevé et réceptionné dans les meilleurs délais, surtout au cas où l’Algérie postulerait pour la CAN-2019 où le Cameroun serait obligé de désister. C’est une raison supplémentaire pour accélérer les travaux. Ce serait notre planche de salut !

Hamid Gharbi