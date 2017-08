USMA-PAC : choc inaugural !

Cette reprise du Championnat national de Ligue-1 se poursuivra aujourd’hui avec le choc entre l’USMA et le PAC, nouveau promu, au stade de Bologhine. Tout le monde aurait aimé que cette rencontre se joue au 5-Juillet, mais celui-ci, contre toute attente, est fermé pour réfection de la pelouse en «piteux état».

Ceci dit, l’avantage du terrain ne sera pas de trop pour les poulains du Belge, Paul Put. Ce dernier aurait préféré jouer au-5 Juillet, mais…Toujours est-il, la préparation des Usmistes en Turquie était parfaite selon les dirigeants de ce club. Cela leur a permis de jouer six matches amicaux dont le dernier, à Bologhine, devant l’O Médéa qui a été une revue d’ensemble d’effectif (3 à 2). De plus, avec la victoire qui avait sanctionné cette rencontre, les locaux sont très optimistes de réussir un bon coup contre cette équipe du PAC qui vient de retrouver l’élite après une longue absence. Il est vrai que cette rencontre, fixée à 21h dans un premier temps, a été finalement avancée à 19h. Il faut dire que les Rouge et Noir ne seront pas dans la peau d’un favori, en raison de la qualité de cette équipe du PAC qui possède des joueurs au talent certain. Ils sont capables de désarçonner n’importe quel ensemble, et ce, quelle que soit sa force. C’est vrai que le fait de jouer, at home, a son importance, mais avec les « jeunots » de Zetchi, drivés par un

Espagnol, rien ne sera facile. De plus, ils les considèrent comme leur «bête noire». Que le spectacle soit au rendez-vous !

À Sétif, le champion d’Algérie en titre, recevra, dans son fief du

08-Mai 45 une équipe de l’USMH pas encore remise des remous auxquels le club était confronté. Lors des matches amicaux joués par son équipe, Ifticen n’a exprimé aucune satisfaction de ses poulains.

Ce match contre l’ESS sera tel un baromètre pour lui, même si les blessures de Bouguèche, Mellel et Debbari lui causent quelques soucis. L’ESS, à domicile, partira avec les faveurs des pronostics, mais rien ne sera aisé devant les Harrachis qui réussissent souvent de très bons résultats contre ceux de Aïn El Fouara dans leur fief. Un match à suivre malgré le huis clos et ne sera donc pas élévisé.

À Tizi-Ouzou, la JSK est confrontée au problème d’engagement, eu égard à l’existence de deux directions. D’ailleurs, la LFP ne reconnaît pas Azlef et estime que Hannachi est le seul président de la JSK jusqu’à preuve du contraire. Aux dernières nouvelles ce problème aurait été réglé, mais il faudra que les nouveaux dirigeants adressent à la LFP un acte notarié prouvant que Hannachi n’est plus le président de la JSK. Ceci dit, cette sortie, at home, devant la JS Saoura ne sera pas de tout repos. Les gars du sud algérien ont toujours donné de très bons résultats au stade du 1er-Novembre de Tizi-Ouzou. Ce sera un match spécial pour le duo Rahmouni-Moussouni. Celui-ci comptera sur l’apport du public pour tenter de faire le plein. Notons qu’Ediki ne sera pas présent lors de cette rencontre.

À Oran, le team local sera plus au moins favori en recevant une équipe de l’USM Blida qui n’est pas au point sur le plan financier et organisationnel.

Cependant, Boudjaârane, le coach blidéen, nourrit de sérieux espoirs pour voir ses poulains retourner au bercail avec au moins le point du nul. Ce qui serait pour eux assez encourageant pour un nouveau promu. Il est certain que les Hamraouas de Moez Bouakkez ne vont pas laisser cette occasion leur filer entre les doigts. Il faut ajouter aussi que le président Belhadj a mis le paquet pour renforcer l’équipe et fait partir des éléments « perturbateurs qui ont engendrés beaucoup de soucis à l’équipe. Cette fois-ci, la situation est moins tendue, moins de pressions. Ce qui ne peut qu’aider l’équipe à réaliser une très bonne saison. Cela passerait par une victoire devant l’USM Blida. Attention au piège blidéen.

Que le fair play soit au rendez-vous !

H. G.