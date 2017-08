CR Belouizdad 2 - USM Bel-AbbÃ¨s 0 : victoire sur fond de crise

Le CRB n’a pas manqué son premier rendez-vous de la saison. Malgré la crise financière qui secoue le club et la menace de grève des joueurs, le Chabab est parvenu à prendre le dessus sur l’USM Bel-Abbès, hier au stade du 20-Août. En l’absence du président Hadj Mohamed, les camarades de Nâamani se sont imposés par le score de 2 à 0, dans une rencontre assez équilibrée, dans l’ensemble.

Cette rencontre de première journée a débuté sur des chapeaux de roues. 5’, la nouvelle recrue Mamèche alerte Salhi, et affiche les intentions des visiteurs, dont l’effectif a pourtant souffert d’une importante hémorragie à l’intersaison. Deux minutes plus tard, Hamia lui répond en inquiétant le portier Ghoul. Le jeu s’est par la suite calmé. L’USM Bel-Abbès, avec un schéma de plutôt de prudence (4-2-3-1) a favorisé le jeu direct en tentant d’exploiter les contres. Les automatismes ont par contre fait défaut aux protégé de Cherif El Ouazani, encore en phase de rodage. 34’, Bouguelmouna réalise l’essentiel en débordant le gardien du CRB. Il ne parvient cependant pas à contrôler son cuir qui sort en six mètres. Les protégés du nouveau coach Todorov ont de leur côté tenté de proposer un jeu élaboré. Ce qui n’a pas trop réussi au Chabab en première période, face à une formation bien groupée. Notamment avec la sortie prématurée sur blessure de son meneur de jeu Lemhane. 36’, sur l’une des rares occasions, Lakroum contrôle la balle de la poitrine à la limite de la surface, mais manque de peu le cadre. Juste avant la pause, les visiteurs ont failli de peu d’ouvrir la marque.

Le coup franc de Zouari est bien intercepté par Salhi, alors que le heading, sur corner, de Benabderrahmane passe tout près. En seconde période le Chabab a montré un meilleur visage et s’est surtout distingué par son efficacité. 58’, Lakroum prend l’avantage sur le défenseur d’un contrôle orienté, avant de tromper la vigilance du portier Ghoul, sorti à sa rencontre. Un but qui a complètement déstabilisé la formation de l’USMBA et sa défense en particulier. 63’, Hamia à l’entrée de la surface de réparation voit son tir passer tout près du poteau droit de Ghoul. Ce n’est que partie remise. 69’, sur un corner bien botté par Lakroum, l’avant-centre du CRB double la mise de la tête. Deux minutes plus tard, Lakroum, dans une position idéale, manque de peu le cadre. Sans briller le Chabab parvient à s’imposer face à une formation qui s’est illustrée par son manque de réalisme dans la surface. L’équipe de Bel-Abbès regrettera longtemps les ratages lamentable de ses attaquants, qui avaient l’occasion de scorer à maintes reprises (Mamèche 62’, Bouguelmouna 76’ et Sbia 83’).

Rédha M.