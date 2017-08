Idriss SaÃ¢di : Â« Jouer avec lâ€™AlgÃ©rie est ma plus grande fiertÃ© Â»

Arrivé cet été au RC Strasbourg en provenance de Belgique, Idriss Saâdi prend tranquillement ses quartiers et attend de redécouvrir le football français qu’il dit avoir « oublié ».

Pour le site officiel du club, l’attaquant algérien est revenu longuement sur ses objectifs aussi bien avec Strasbourg qu’avec la sélection d’Algérie, sa « plus grande fierté » a-t-il précisé.

Découvert un peu sur le tard, laissé sur le carreau lors de la CAN-2016 par George Leekens, Idriss Saâdi n’a rien perdu de sa détermination et annonce « vouloir participer au projet de la FAF ».



« J’avais un peu oublié le football français »



« J’ai déjà connu des cultures de jeu très différentes. C’est peut-être une richesse. Avec Cardiff City, j’ai été confronté à la rudesse et au jeu vers l’avant du foot anglais. La Belgique, avec Courtrai, c’était un peu un mélange du foot français, sur le plan tactique, et du «box to box» anglais. Je ne regrette pas ces différentes expériences, bien au contraire. J’avais un peu oublié le football français, je le redécouvre en quelque sorte ».



« Lille ? ça ne m’a pas perturbé »



« Contre Lille (3-0), je rate des occasions. Ca aurait pu tourner autrement. Si Nuno (Da Costa) ne coupe le ballon devant moi, je marque le premier but. Il ne m’a pas vu, il n’y a rien à dire là-dessus. Mais ensuite, avec la confiance, peut-être que je réussirai mon face-à-face contre De Préville. C’est comme ça. Je sais qu’un attaquant est jugé sur les statistiques mais les statistiques ne disent pas tout. J’ai le sentiment d’avoir été plus actif qu’à Montpellier, où je marque. Il y a eu un peu de frustration mais ça ne m’a pas perturbé. On a gagné, non ? On a pris trois points et dans notre opération maintien, ça reste le principal ».



« À Montpellier, juste un but pour la saison »

« On m’a beaucoup parlé de ce but à Montpellier, mon premier en L-1. Est-ce que c’est un déblocage ? Je n’en sais rien. En tout cas, ce n’est pas un aboutissement. Pour moi, ça reste un but parmi d’autres en une saison. Il rapporte un point, c’est ça qu’il faut retenir ».



« Oui, j’ai un objectif secret »



« Marquer ? Bien sûr, c’est une obsession, comme pour tous les attaquants. On est jugé là-dessus, comme un gardien pour ses arrêts. Mais s’il faut faire la passe, je fais la passe. Sinon, oui, je me suis fixé un objectif. Il est secret. C’est Dimitri Payet qui m’a incité à fixer un nombre de buts à atteindre sans l’annoncer. Sans quoi, c’est un boulet qu’on traîne toute la saison ».



« Jouer avec l’Algérie, c’est ma fierté »



« Après le match de Guingamp, je rejoins immédiatement la sélection algérienne. Nous jouons deux fois la Zambie (les 2 et 5 septembre) en qualifications pour la Coupe du Monde-2018. Il nous faut deux victoires car, avec un point en deux journées, nous sommes à cinq longueurs du Nigéria et il n’y a qu’un qualifié dans le groupe. Jouer avec l’Algérie, c’est ma fierté même si ce n’était pas une priorité en début de carrière. Je suis apparu pour la première fois en match amical contre la Guinée (2-1, le 6 juin dernier), en remplacement de Slimani, à onze minutes de la fin. J’étais sur le banc contre le Togo (1-0) en qualifs pour la CAN-2019. Une nouvelle ère s’est ouverte avec un bouleversement complet au sein de la Fédération et un nouvel entraîneur espagnol, Lucas Alcaraz. J’ai envie de participer à ce projet ».

Amar B.