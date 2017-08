Stade 5-juillet : trois pÃ©piniÃ¨res de gazon naturel Ã  court terme

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould-Ali, a affirmé, jeudi à Tipasa, l’impératif de la création de trois pépinières de gazon naturel, à l’échelle nationale, à court terme.

Effectuant une visite de travail au niveau des colonies de vacances de Tipasa, le ministre a souligné dans une déclaration à la presse, à propos de la situation du stade 5-Juillet, qui a fait couler beaucoup d’encre, l’urgence de la création de trois entreprises pour la production de gazon naturel, au Centre, à l’Est et à l’Ouest du pays. Ajoutant, à ce propos, que l’aménagement du stade 5-Juillet est une opération ordinaire, qui est effectuée dans tous les pays du monde, mais que le problème réside, a-t-il estimé, dans le retard accusé dans le Championnat national de football, durant la saison passée.

Selon le ministre, l’opération de maintenance de la pelouse du stade devait débuter en mai, alors que le dernier match de la saison a été joué le 9 juillet, ce qui a impacté négativement sur la disponibilité du stade pour l’ouverture du championnat, a-t-il expliqué, considérant la situation comme ordinaire, car les techniques exploitées nécessitent davantage de temps, a-t-il signalé.

Aussi, a-t-il annoncé, l’introduction, auprès des services de la wilaya d'Alger, d’un dossier pour la création d’une pépinière de gazon naturel, signalant la possibilité pour cette entreprise future de conclure un accord avec Dounia parc pour la production de plaques de gazon naturel. Aucune enquête ne sera ouverte à propos du terrain du stade 5-Juillet et la qualité des travaux qui y ont été réalisés auparavant a, par ailleurs, assuré le ministre de la Jeunesse et des Sports, affirmant qu’il n’existe pas de séries

5 Juillet, comme rapporté par certains organes de presse. Interrogé sur la situation de certains clubs de football, en butte à des conflits de commandement, à l’exemple de la JSK, M. Ould Ali a indiqué qu’il s'agit d’affaires internes qui concernent d’abord le club lui même, puis les institutions de football à l’instar de la Ligue et de la Fédération.

Le ministère, qui veille à l’application de la réglementation en vigueur n’est pas habilité à intervenir dans la gestion des clubs et de leurs problèmes internes, a-t-il ajouté, prévoyant une issue prochaine à ce problème, dont le dossier a été introduit auprès de la Ligue de football. L’opportunité a donné lieu à une visite du ministre à deux colonies de vacances, respectivement à Tipasa et Bou Ismail, à propos desquelles il a exprimé sa satisfaction, à l’égard de la qualité de prise en charge des enfants à leur niveau, non sans souligner l’intérêt de ces échanges juvéniles dans l’ancrage des valeurs de l’amour du pays et de la fraternité chez les jeunes générations.

Depuis le 1 juillet dernier, la wilaya de Tipasa a accueilli plus de 5.500 enfants de différentes wilayas du Sud et des Hauts plateaux, au titre du programme gouvernemental portant sur l’animation de la saison estivale. Ce programme, dont l’encadrement est assuré par une commission interministérielle, parrainée par le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales, vise à offrir des vacances en bord de mer à 30.000 enfants du Sud, des Hauts plateaux, et de gardes communaux.



Colonies de vacances :

des prestations de qualité



Le ministre de la Jeunesse et des Sports, El hadi Ould Ali, a loué, jeudi à Chlef, la qualité des prestations assurées, aux enfants, au niveau des colonies de vacances relevant de son secteur, au titre du programme gouvernemental portant sur l’animation de la saison estivale. Le ministre, qui effectuait une visite au centre de colonies de vacances d’Oued Gseb de Ténès, s’est dit satisfait de la qualité des prestations assurées aux 800 colons y séjournant. "Je suis très satisfait des conditions d’accueil et des prestations assurées au niveau de ce centre", a assuré M. El hadi Ould Ali, après une tournée à travers différentes commodités de cette structure et une discussion avec ses résidants, appelant à tout mettre en œuvre afin d’offrir aux jeunes de bonnes vacances.

Il a, en outre, souligné l’inscription de cette visite au titre du suivi de la mise en £uvre du programme gouvernemental portant sur l’animation de la saison estivale, ainsi que de la bonne prise en charge des enfants et jeunes issus du Sud et des Hauts plateaux, au même titre que les enfants des gardes communaux, a-t-il ajouté, non sans la mise en exergue des valeurs de fraternité, amitié et de nationalisme animant les jeunes Algériens, qu’il a rencontré.

Le ministre a imputé l'amélioration des prestations au niveau des colonies de vacances au travail collectif et à la coordination assurés par la commission nationale présidée par le ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales, outre les moyens mobilisés en matière d'encadrement, notamment. L'opportunité a donné lieu à l'animation de nombreuses activités sportives et culturelles, mêlant les traditions et us du Sud du pays avec celles du Nord, dans une symbiose parfaite reflétant la grande diversité de la culture algérienne. Le centre de colonies de vacances d'Oued Gseb accueille prés de 800 enfants des wilayas de Bechar, Naàma, El Bayadh et Chlef sur un total de 30.000 enfants accueillis au niveau de structures similaires relevant du ministère de la Jeunesse et des Sports, dans les wilayas du littoral algérien.