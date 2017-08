RÃ©union Gouvernement-Ugta-patronat

Report de la tripartite, prévue initialement le 23 septembre prochain.

La réunion préparatoire de la 21e Tripartite s’est tenue, jeudi, entre le gouvernement, l’Ugta et le patronat. Première décision : report de ce rendez-vous prévu le 23 septembre prochain. Le Premier ministre trouve son explication dans «la récente interpellation du Président de la République au gouvernement et à ses partenaires économiques et sociaux pour qu'ils donnent un exemple à la société en vue d'un élan de solidarité, de mobilisation et d'unité».

L’objectif étant de permettre à l'Algérie de «relever le défi de la crise financière et qu'elle poursuive le processus de développement qu'elle a entamé il y a près de deux décennies». Ce report permettra, explique Ouyahia, aux partenaires de mieux se préparer. Et annonce l’organisation imminente d’ateliers par les représentants des différents secteurs concernés et les partenaires socioéconomiques pour approfondir les préparatifs à cette réunion. Dans sa déclaration, le Premier ministre assure le maintien de la politique sociale du gouvernement, fondée sur la justice sociale et la solidarité nationale, et, d’autre part, de l’application de la loi dans toute sa rigueur. «L’Algérie est un Etat de droit qui s’est doté de tous les instruments juridiques pour combattre toute atteinte à la loi, en s’appuyant sur une justice indépendante. Cependant, cette tâche consiste à œuvrer à l’application des lois, y compris dans le domaine économique, avec toute l’efficacité voulue», mais «aussi dans la sérénité et la quiétude et non en semant le trouble et la confusion». Enchaînant, le chef de l’Exécutif précise que «le vrai défi réside dans l’amélioration de cette économie pour le bien-être du peuple algérien et pour préserver l’indépendance économique du pays».

Améliorer l’investissement



Par ailleurs, Ouyahia assure également que l’Etat porte toute son assistance aux entreprises, nées de partenariats, qu’il considère comme les «leviers du développement du pays». Il précise que le gouvernement «ne ménagera aucun effort» pour améliorer le cadre de l'investissement et cultiver des relations sereines avec les entreprises. Exprimant les sentiments de respect et de solidarité que le gouvernement nourrit à l'endroit de tous les travailleurs, le Premier ministre «cultive aussi de la considération envers toutes les entreprises publiques, privées ou mixtes, qui constituent le levier de la croissance, de la création d'emplois et de la diversification de l'économie nationale». Aux participants, Ouyahia rappelle les «tensions financières auxquelles fait face le pays, ainsi que la feuille de route qui lui a été tracée par le Président de la République, notamment pour mobiliser des financements internes non conventionnels, maintenir le soutien à la croissance dans tous les secteurs, y compris l'industrie, les services et l'agriculture, préserver et rationaliser la politique publique de justice sociale et de solidarité nationale». Unanimes, l'UGTA et les neuf organisations économiques présentes, ont réitéré leur «adhésion et leur soutien à la démarche du Président de la République» et assuré le gouvernement de leur «pleine disponibilité à concourir aux efforts du pays pour la poursuite de la dynamisation de la croissance et la préservation de sa souveraineté économique nationale».

F. Irnatene



L’heure de vérité



Fixée initialement pour septembre, la date de la tripartite sera, en fin de compte, reportée à une date ultérieure. La décision a été prise, jeudi, à l’issue du conclave qui a réuni le gouvernement et ses partenaires économiques et sociaux. Une sorte de « trêve » convenue « d’un commun accord », sans nul doute pour mieux ficeler les dossiers à examiner et permettre à chaque partie de disposer du temps nécessaire pour peaufiner son agenda. En tout état de cause, le Premier ministre a réaffirmé l’intérêt porté par le chef de l’Etat quant à la nécessité pour le gouvernement et ses partenaires économiques et sociaux d’entretenir les liens de « solidarité, de mobilisation et d'unité », afin que le pays puisse relever « le défi de la crise financière et qu’il poursuive le processus de développement qu'il a entamé il y a près de deux décennies». M. Ahmed Ouyahia, qui inaugure ainsi son parcours par cette séance de concertation avec l’UGTA et le patronat, a affirmé, à ce chapitre, que « la situation est difficile », mais que «le gouvernement maintiendra sa politique de justice sociale et de solidarité nationale». Le gouvernement, qui se voit porter la charge de conduire le processus de mise en œuvre du nouveau modèle de croissance, «ne ménagera aucun effort» pour améliorer le cadre de l'investissement et cultiver des relations sereines avec les entreprises «dans le cadre de la loi». Le Premier ministre, qui a déjà fait part des difficultés que traverse le pays bien avant d’être reconduit dans le poste qu’il a occupé auparavant, a également informé les partenaires de la tripartite «des tensions financières auxquelles fait face le pays, ainsi que de la feuille de route qui lui a été tracée par le Président de la République, notamment pour mobiliser des financements internes non conventionnels, maintenir le soutien à la croissance dans tous les secteurs, y compris l'industrie, les services et l'agriculture, préserver et rationaliser la politique publique de justice sociale et de solidarité nationale». Le Premier ministre, qui, par ailleurs, a voulu assainir le climat avec le monde des affaires, a tenu à souligner que «l’Algérie est un État de droit qui s’est doté de tous les instruments juridiques pour combattre toute atteinte à la loi, en s’appuyant sur une justice indépendante. Cependant, cette tâche consiste à œuvrer à l’application des lois, y compris dans le domaine économique avec toute l’efficacité voulue», mais «aussi dans la sérénité et la quiétude et non en semant le trouble et la confusion».



Nécessité de restructurer le modèle économique national



Rigueur, sérénité, justice sociale, solidarité nationale, mais aussi rationalisation. Voilà quelques mots-clés recueillis dans les propos du Premier ministre qui ne laisse aucun doute sur la nature des défis qui attendent les Algériens dans la prochaine phase. Des défis sur le plan économique mais également social, la rigueur dans la dépense étant de mise. En fait, l’intérêt de cette concertation consiste à baliser le terrain à une transition graduelle vers une économie diversifiée en tenant compte des paramètres macroéconomiques. L’environnement international est difficile, contraignant, et les pressions exercées sur l’Algérie, par ses partenaires commerciaux de l’UE notamment, ne sont pas à ignorer. Une situation loin d’être confortable et qu’il faudra, par conséquent, gérer avec intelligence, mais, surtout, dans un cadre solidaire. Aussi, c’est cette nécessité de restructurer le modèle économique national qui guide justement la démarche de l’Etat visant à consolider les capacités du pays pour amorcer sa croissance dans les secteurs à forte valeur ajoutée, à savoir, l’agriculture, l’industrie, l’énergie, et la pétrochimie. Une transformation qui impose d’aller vers un nouveau régime de croissance fondé sur de nouveaux mécanismes de régulation. Dans cette optique, L’intervention du vice-président du Cnes, lors d’une table ronde sur l’émergence de l’économie nationale, est édifiante à plus d’un titre. M. Mustapha Mékidèche avait évoqué trois fondamentaux devant guider l’action du gouvernement, à savoir, «la rénovation des systèmes de gouvernance», «la promotion de l’entrepreneuriat national» sans distinction entre public et privé et, «la valorisation du capital humain». Des préalables qui exigent des ressources humaines qualifiées aux exigences de la prochaine étape. Il s’agira, avait-il expliqué, de «former aux impératifs mondiaux et aux caractéristiques nationales». L’expert du Cnes avait mis en avant «les dysfonctionnements du système de gouvernance, aggravés par la centralisation des pouvoirs de décision, une affectation des ressources très souvent inadaptée et non ciblée et sans impact réel sur les objectifs assignés, un manque d’application des réformes engagées, et l’insuffisance avérée des instruments de régulation, ce qui impacte négativement les régimes de croissance actuels». Par conséquent, il s’agira d’inscrire notre économie dans un régime de croissance diversifié, «avec une plus grande marge de manœuvre par rapport aux fluctuations du marché des hydrocarbures» à même de «préserver la demande sociale de l’insolvabilité et l’action publique des injonctions extérieures». Une vision dans laquelle l’entreprise sera appelée à constituer un «enjeu majeur et qui devra aussi s’appuyer sur la promotion du capital humain et la révision du système de production national.



Mettre en route les conditions de la bonne gouvernance économique



En définitive, il y a lieu de «consolider un véritable contrat de confiance dans le cadre d’un pacte économique et social rénové» adapté au nouveau contexte. La transition vers un nouveau modèle de croissance est irréversible. Le plan d’action du gouvernement souligne cette nécessité de construire une économie moins dépendante des hydrocarbures, à restructurer le PIB pour le soustraire aux fluctuations du marché pétrolier. Par conséquent, le défi à relever, en priorité réside dans le consensus entre tous les partenaires de la tripartite autour de la bataille de la croissance par la relance industrielle, fer de lance de la politique de diversification préconisée par le gouvernement. « Il faut se donner des objectifs de moyen et long termes au moyen de plans d’investissement et de croissance sectoriels», notamment pour le cas de l’industrie qui exige «la mise à contribution de facteurs d’appui», aux plans, logistique et technologique, pour aider au développement des filières à valeur ajoutée comme les mines, les matériaux de construction et ciments, l’agroalimentaire, le médicament, la pétrochimie et la plasturgie. Des filières d’ailleurs inscrites au programme du gouvernement en tant que segments stratégiques et structurants. L’un des fondements du Pacte économique de croissance, signé le 23 février 2014 par le gouvernement et ses partenaires socioéconomiques, consiste justement à œuvrer au consensus en matière de vision économique et de politique sociale. Ce document de base à une action concertée devra accompagner cette phase de transformation de l’économie nationale, en ce sens qu’il présente une vision stratégique d’avenir et une feuille de route pour la stratégie du gouvernement en ce qui concerne les perspectives et les objectifs de développement. Le pacte constitue également une assise et une référence pour la conduite du dialogue social et un prélude à une action concertée sur les questions fondamentales. Aujourd’hui, il s’agit de mettre en route les conditions de la bonne gouvernance économique pour mieux appréhender la problématique du développement.

D. Akila