Dr Abderrahmane Mebtoul Ã  El Moudjahid : Â« Ã‰laborer une stratÃ©gie compatible avec la situation actuelle Â»

Dans cet entretien, l’expert international revient sur plusieurs questions liées notamment à la situation économique de notre pays dans le contexte actuel marqué par la chute drastique des prix du pétrole et sur le dernier bilan, publié lundi par l’ONS, sur le commerce extérieur.

Quelle est votre lecture sur le déficit commercial de l’Algérie qui a fortement baissé de 42% pour s’établir à 6,17 milliards de dollars en sept mois ?

Cette baisse du déficit est due essentiellement au relèvement du prix des hydrocarbures, il y a lieu d’analyser la balance des paiements, et pas seulement la balance commerciale, qui, en plus de la valeur des importations de biens, prend en compte les services et les transferts légaux de capitaux. Selon les documents du FMI (fournis par la Banque d’Algérie), les sorties de devises des services ont été de 10,7 milliards de dollars en 2013, 11,7 en 2014, 11,0 en 2015, 9,9 en 2016 avec une prévision de 10,6 milliards de dollars en 2017. Le rapatriement légal des bénéfices, selon les sources du FMI, a été de 8 milliards de dollars en 2013, 8 en 2014, 6,5 en 2015, 3,1 en 2016 et une prévision de 3,7 milliard de dollars en 2017, prévoyant une moyenne entre 4,5 et 5 milliards de dollars entre 2018/2020. Dans ce cas, au rythme des indicateurs financiers des sept premiers mois de 2017, en toute hypothèse, les sorties de devises, sans compter les transferts légaux de capitaux, clôtureraient fin 2017 à 45-46 milliards de dollars (biens) plus 8-10 milliards de dollars (services) soit 53-56 milliards de dollars et tendant vers 60 milliards de dollars avec les sorties légales de capitaux. Ce montant de sorties de devises correspond pour l’équilibre à un baril variant entre 85-88 dollars pour éviter des tensions au niveau de la balance des paiements. Face à cette situation qui prélude à d’importantes tensions budgétaires entre 2017-2020, il ne faut plus se faire d’illusion quant à un cours supérieur à 80 dollars, où, selon le FMI, le cours du baril variera entre 50-55 dollars à prix constants (2017/2020), sous réserve d’une discipline des accords OPEP/non-OPEP. Aussi, il y a pour l’Algérie, urgence d’entreprendre de profondes réformes structurelles afin d’engager le pays vers une nouvelle orientation de la politique socioéconomique permettant de dynamiser les sections hors hydrocarbures dans le cadre des valeurs internationales. Faute de quoi, le retour au FMI est inéluctable vers 2019/2020, avec un épuisement progressif des réserves de change. Comment dès lors financer, sans endettement extérieur pour les seuls projets productifs selon leurs programmes rendus publics entre 2017/2022, les 50 milliards de dollars de Sonelgaz, 100 milliards de dollars sur les dix prochaines années, (en déficit structurel) supposant la garantie de l’Etat et les 100 milliards de dollars de Sonatrach (seule société présentant des garanties), soit 30 dollars dollar/an, sans compter les autres secteurs, alors que les recettes de Sonatrach fluctueront entre 30-32 milliards de dollars/an (hypothèse d’un cours entre 50-55 dollars) et des réserves de change établies à 100 milliards de dollars en juillet 2017.



Encore des insuffisances ?

Malgré toutes les mesures récentes, la facture d’importation de biens n’a pas baissé substantiellement, continuant à puiser dans les réserves de change, sans compter la sortie importante de devises des services. Il ne faut pas se faire d’illusion, le taux de croissance de 3,3% en 2016 a été tiré par les hydrocarbures et la réduction du déficit de la balance commerciale pour les sept premiers mois de 2017 est due essentiellement à la remontée du cours du pétrole. Aussi, force est de constater que les recettes en devises en 2017, après plus de cinquante années d’indépendance politique, proviennent directement et indirectement pour plus de 97% des hydrocarbures qui conditionnent l’évolution des réserves de change, le rythme de la dépense publique et par là le taux de croissance, la valeur du dinar, le taux d’inflation et le taux de l’emploi. Le montant de la dépense publique 2000/2016 (plus de 800 milliards de dollars) et le taux de croissance relativement faible en référence à la dépense publique de 3% en moyenne 2000/2017 (3,3% en 2016) qui conditionne le problème du taux de chômage évalué par l’ONS à 12,3% en avril 2017, où, pour le FMI, la croissance serait de 1,4% du PIB algérien en 2017, et en 2018 de seulement 0,6% avec un taux de chômage dépassant les 13% dont plus de 25% concernant les jeunes entre 18/25 ans. Le secteur industriel qui représente moins de 5% du produit intérieur brut et 80-85% des matières premières du secteur public et privé proviennent de l’extérieur, le taux d’intégration étant faible, d’où les effets pervers, sans analyse et dans la précipitation, des usines de montage de voitures dont le montant des importations des intrants si toutes les usines devaient se réaliser aurait été de 5-6 milliards de dollars/an 2018/2019, sans perspectives d’exportation et de la précipitation sans cibler des licences d’importation avec d’importantes pertes pour le trésor public, d’où les mesures urgentes de la Présidence de la République. Dans son rapport de 2016, sur l’économie algérienne, la Banque mondiale note que le déficit budgétaire s’est creusé de 1,4 % du PIB en 2013 à 15,7 % du PIB en 2016 et que l’Algérie est massivement dépendante des hydrocarbures pour ses exportations et ses recettes publiques, à hauteur de 95% et de 75%. La période 2017/2020 n’incite guère à l’optimisme puisque, selon la Banque mondiale, dans un deuxième rapport étendu à la grande région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord), quant au relèvement du prix du pétrole « la phase d’offre excédentaire s’achèvera et un rééquilibrage s’opérera sur le marché mondial du pétrole au début de l’année 2020. Il s’ensuit que selon ce rapport, les subventions sont coûteuses et régressives pour l’Algérie (les subventions des carburants et autres représentent plus de 12% du PIB). Pour avoir un équilibre budgétaire, toujours selon le FMI, l’Algérie aura besoin entre 2017/2020 d’un prix de pétrole entre 80/ 85 dollars. A moins de 20 milliards de dollars de réserve de change, sous l’hypothèse d’une non-dynamisation des sections rente, d’un cours de pétrole à prix constant, 33% des recettes de Sonatrach provenant du gaz, dont le prix de cession sera encore plus bas avec la fin des contrats à moyen/long terme, le dinar officiel pourrait se coter à plus de 150/160 dinars un euro en 2019/2020 et le parallèle s’orientant vers 200/250 dinars un euro. Précisons que de 1994/1995 à 2017, sa cotation fluctue entre une gestion administrative et une gestion répondant aux normes du FMI, puisque le dinar algérien n’est pas convertible. Le dinar algérien était coté en 1970 à 4,94 dinars un dollar, en 1980 à 5,03 dinars un dollar, en 1995 à 47,68 dinars un dollar, suite au rééchelonnement, et le 22 août 2017 à 129,50 dinars un euro avec un cours sur le marché parallèle qui fluctue entre 189/193 dinars un euro. Dès lors, le réflexe naturel de tout agent économique, les ménages ou opérateurs privés fera qu’ils se réfugieront dans l’achat d’immobilier, de devises fortes, ou de l’or.



Une panoplie de mesures ont été mises en place par les pouvoirs publics pour réduire les importations. Est-ce suffisant ?

Dès lors, que faire ? D’une manière générale, à la lumière de toutes les expériences mondiales, il ne peut y avoir aucun développement durable sans une bonne gouvernance et la revalorisation du savoir. Comment ne pas rappeler que les grands économistes classiques ont montré que le fondement de la création de plus-value est le travail et l’intelligence, devant tenir compte en ce XXIe siècle de la quatrième révolution économique irréversible entre 2020/2030, avec l’avènement de la société de l’information, le monde étant devenu une maison de verre avec la révolution des télécommunications, Internet et de l’économie de la connaissance qui imposent à l’économie algérienne (État et entreprises) tant son adaptation qu’une surveillance active de son environnement national et international. Le défi futur est d’avoir une vision stratégique, qui fait cruellement défaut, donc s’inscrivant dans le cadre des avantages comparatifs mondiaux, sa place naturelle étant dans l’espace africain et méditerranéen. Force est de constater qu’au moment où les entreprises mondiales, grandes et PMI/PME s’organisent en réseaux, correspondant à une phase historique où l’entreprise, se concentrant sur ses métiers de base en externalisant bon nombre d’activités secondaires, où l’industrie manufacturière connaît une crise rarement égalée au niveau mondial, l’Algérie continue de fonctionner sur des schémas du passé. On ne crée pas des emplois par des lois et décrets : c’est l’entreprise qui crée l’emploi. Pour créer trois millions d’emplois, il faudra un taux de croissance, entre 2017/2020, de 7-8% minimum par an, loin des actions de distribution de salaires fictifs au nom de la solidarité ou des milliers de jeunes s’adonnent temporairement à désherber les routes ou à faire et refaire des trottoirs. Pourtant, il ne faut avoir une vision pessimiste. Il existe, pour l’Algérie, des possibilités pour augmenter le taux de croissance du fait d’importantes potentialités, malgré la crise, supposant une nouvelle gouvernance stratégique, des institutions et des entreprises. S’impose alors une stratégie d’adaptation de la future politique du gouvernement. Les réserves de change ont été estimées à 56 milliards de dollars en 2005, 77,78 milliards en 2006, 110 milliards en 2007 à 138,35 milliards de dollars en 2008, à 147,2 milliards en 2009, à 157 milliards de dollars fin 2010, 188,8 milliards de dollars en 2011, 190, 66 en 2012, 194 milliards de dollars en 2013, 179,9 milliards de dollars en 2014, 152 milliards de dollars fin 2015, 114 milliards de dollars fin 2016 et 100 milliards de dollars fin juillet 2017 avec une dette extérieure inférieure à 5 milliards de dollars, donnant des marges de manœuvre au gouvernement pendant trois années pour engager une nouvelle politique réaliste, le monde subissant une profonde transformation, loin des utopies du passé.



Quel bilan tirez-vous de la situation économique actuelle ?

Il faut reconnaître un effort important de la part du gouvernement puisque les sorties de devises en 2013 ont été supérieures à 75 milliards de dollars, devant également lutter contre les surfacturations et la mauvaise gestion, ce qui alourdit la facture. Mais la limitation des importations à travers les licences qui doivent être transitoires et la délivrance transparente a des limites devant s’insérer dans le cadre d’une vision stratégique de développement, et l’Algérie en a les potentialités. En 2017, comme je l'annonçais à l'ex-gouvernement au cours d'une conférence à Club des Pins (Alger) le 28 novembre 2014, l’Algérie reste encore une économie rentière et la baisse du cours des hydrocarbures sera de longue durée. Des stratégies d’adaptation deviennent urgentes, devant éviter l’illusion tant d’un modèle de consommation énergétique linéaire, que des modèles périmés des années 1970/1980 reposant sur le matériel (mécanique) et le fameux slogan : «quand le bâtiment va, tout va», alors que nous sommes à l’aube de la quatrième révolution économique 2020/2030/2040 où domineront l’immatériel et l’intelligence artificielle (voir le dernier rapport 2016 de World Economic Forum « The Impact of the Fourth Industrial Revolution»). Il faut impérativement recadrer le débat, éviter les utopies du passé et s’adapter au nouveau monde, par un langage de vérité et s’attaquer à l’essence et non aux apparences. Comme je l’ai démontré récemment dans un long interview au quotidien américain American Herald Tribune du 28/12/2016 et au quotidien financier français La Tribune FR du 07 mai 2017, je tiens à considérer que la stabilité de l’Algérie, acteur stratégique de la stabilité de toute la région, qui ne saurait signifier statu quo, mais mener des réformes dans un mouvement historique positif, est un passage obligé vers la reconquête de notre cohésion nationale et la construction d’un front intérieur solide et durable en faveur des réformes politiques et socio-économiques face aux enjeux des nouvelles mutations mondiales dans les domaines militaire, sécuritaire, politique, économique, social et culturel dont le pivot est la bonne gouvernance et la réforme de l’Ecole, tenant compte du fondement du développement à l’ère du XXIe siècle basée sur le savoir. L’objectif stratégique doit concilier la modernité et notre authenticité, l’efficacité économique et une profonde justice sociale si l’on veut à terme éviter la marginalisation de l’Algérie au sein de la société mondiale avec d’importances incidences géostratégiques. Pour terminer, je tiens à saluer le message du Président de la République qui appelle à une mobilisation générale de toutes les forces sociales, politiques et économiques devant privilégier avant tout les intérêts supérieurs de l’Algérie face à la crise. Dans ce cadre, je souhaite plein succès à M. Ahmed Ouyahia qui vient d’être désigné Premier ministre par M. le Président de la République.

Propos recueillis

par Makhlouf Ait Ziane