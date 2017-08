FLN : Ould AbbÃ¨s rassure

De passage à la Kasma de Zeralda (Alger), jeudi dernier, où il a notamment évoqué avec ses partisans les préparatifs des élections locales, prévues entre novembre et décembre prochains, le Secrétaire général du FLN a été interpellé sur l’incident survenu dernièrement à Souk-Ahras et mettant en cause le mouhafed du parti.

Le Docteur Djamel Ould Abbès assure à ce propos qu’il suit de « près » le dossier et dit s’en remettre au verdict de la justice. « Le mis en cause sera jugé le 29 août. S’il est reconnu coupable, croyez-moi qu’il sera révoqué du parti et il ne fera plus partie des nôtres. On ne badine pas avec la discipline et le respect des autres », a-t-il indiqué. Il faut rappeler que la Mouhafada de Souk-Ahras fait objet ces dernières semaines de luttes intestines entre différentes parties qui veulent chacune, placer ses hommes dans la commission de candidatures des prochaines élections. La Direction a été contrainte d’envoyer en « urgence » un membre du bureau politique, en l’occurrence Baadji Ben El-Fadhel pour tenter de calmer les ardeurs des uns et des autres mais en vain. « Personne ne va dicter sa loi. Nous sommes légalistes et nous allons respecter la loi à la lettre », a fini par lâcher le SG du FLN, rappelant que le choix des listes de candidatures se fera à l'échelle des structures de base du parti (Kasma et Mouhafada) à l'exception des têtes de liste des APC comptant plus de 100.000 habitants. Dans ce cas, la désignation échoit à la Direction nationale du parti. Abordant les élections des Assemblées populaires communales et de wilayas, il réitère ce qu’il avait déclaré à plusieurs reprises sur les enjeux de ce rendez-vous et tient à rassurer ses militants quant aux capacités du parti à survoler cette complétion électorale. « Quoi qu’on dise et en dépit de tous les problèmes, le FLN a toujours été la première force politique en Algérie et il le restera encore.

Ce scrutin est important et doit être considéré comme un rendez-vous crucial et déterminant pour notre pays. La pyramide de l’Etat commence par les communes. C’est au niveau local que tout est mis en branle, tout au contraire de l’Assemblée nationale dont la mission est avant tout de légiférer », a expliqué le Secrétaire général du Front de libération nationale qui s’est attardé à l’occasion sur plusieurs sujets d’actualité dont le report de la tripartite, annoncé quelques heures auparavant à l’issue d’une réunion de coordination qui a réuni, au palais du Gouvernement, les trois partenaires.

« C’est une décision logique dans la mesure où le nouveau Premier ministre doit avoir un peu plus de temps pour avoir toutes les données et examiner sereinement les dossiers », a estimé Ould Abbès qui n’a pas oublié le Président de la République. « Bouteflika est le président du FLN. Sa force, il la puise du peuple, pas des salons feutrés, comme c’est le cas de certains. C’est ce qui explique l’amour que lui vouent les Algériennes et les Algériens, traduit d’ailleurs par les scores qu’il réalise à chaque consultation populaires, que ce soit les présidentielles ou les référendums », s’est réjouit le SG du FLN.