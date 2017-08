ressources halieutiques Ã  ain temouchent : 20% de la production nationale

La wilaya d'Ain Temouchent fournit 20% de la production nationale de poissons, a indiqué mercredi dernier le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazgui, à l'occasion d'une visite de travail et d'inspection.



Inspectant une ferme aquacole concrétisée dans le cadre d'un investissement privé dans la commune de M'said, le ministre a fait savoir que la wilaya d'Ain Temouchent produit 20.000 tonnes de poissons sur un total 100.000 t comme production nationale, devenant ainsi leader en matière de pêche et d'aquaculture. M. Bouazgui a annoncé, en outre, que la wilaya d'Ain Temouchent bénéficiera d'importants projets de pêche pour renforcer ses capacités de production. Il a indiqué, d'autre part, qu'il a relevé lors de sa visite que des investisseurs de la wilaya sont prêts à prendre en charge l'engraissement du thon, tout en affirmant la disposition de son département ministériel à soutenir et à accompagner ce genre de projets. Le ministre a visité, dans la wilaya, le port de Beni Saf où il a affirmé aux professionnels de la mer que l'Etat poursuivra son soutien au secteur de la pêche, sur laquelle il mise pour diversifier les sources de revenus pour l'économie nationale. Il a inspecté par la même occasion les travaux d'aménagement de la station de pisciculture relevant du Centre national de recherche et de développement de la pêche et de l'aquaculture, qui ont atteint un taux d'avancement de 90 pour cent. Sur place, il a donné des instructions pour livrer cette structure avant la fin de l'année en cours et en faire un pôle touristique et un musée marin, le deuxième du genre au niveau du territoire national après celui de Bousmaïl. Le secteur de la pêche sera doté, avant la fin de l'année courante, de 28 projets d'aquaculture à l'échelle nationale dont quatre en cours à la zone d'activité dans la commune de M'said (Ain Temouchent), a annoncé le ministre. (APS)