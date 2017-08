92 incendies du 17 au 23 aoÃ»t : lourd bilan

Une superficie de 697 hectares a été parcourue par les feux au niveau national et ce durant la semaine allant du 17 au 23 août en cours, selon un communiqué rendu public jeudi par la Direction générale des forêts. Dans son bilan, la DGF précise, que cette superficie se répartit entre 444 ha de maquis, 179 ha de forêts et 74 ha de broussailles, soit une moyenne de 13 foyers par jour et une superficie de 8 ha par foyer. Sur la même période de l'année 2016, il avait été enregistré 1.834 foyers ayant parcouru une superficie totale de 9.793 ha dont 3.906 ha en forêts. Durant la période allant du 1er juin au 23 août 2017, 2.213 foyers ont été enregistrés ayant parcouru une superficie totale de 42.637 ha, soit 15.348 ha de maquis, 10.568 ha de broussailles et 16.721 ha de forêts, soit une moyenne de 26 foyers par jour et une superficie de 19 ha par foyer. Le classement des 10 wilayas les plus touchées par les feux se présente comme suit :

El Tarf (12.315 ha, 194 foyers), Skikda (5.961 ha, 157 foyers), Guelma (5.752 ha, 40 foyers), Bejaia (5.537 ha, 156 foyers), Tizi-Ouzou (2.884 ha, 280 foyers), Annaba (2.474 ha, 26 foyers), Médéa (1.712 ha, 125 foyers), Jijel (1.119 ha, 105 foyers), Sétif (768 ha, 22 foyers), Ain Defla (550 ha, 68 foyers).

Cependant, la DGF a affirmé que le dispositif de prévention et de lutte mis en place depuis le 1er juin 2017 sera maintenu jusqu' à la fin de la compagne prévue le 31 octobre 2017. (APS)