Canadair contre Feux de forÃªt : coÃ»teux et inappropriÃ©s

D’une ampleur frôlant du jamais vu pour notre pays, les feux de forêt de cet été ont causé de dégâts importants et détruit à ce jour 32.000 hectares de couvert végétal. Pis, on dénombre deux morts et des dizaines de blessés entre autres brûlés. C’est dire que la catastrophe était réelle. Une situation qui a remis au goût du jour la lancinante question de l’absence des Canadairs en Algérie, les fameux avions spécialisés dans la lutte contre les incendies.

A cet effet, le sous-directeur des statistiques et de l’information de la Direction générale à la protection civile a tenu apporter certains éclairages sur ce sujet et révélé les raisons pour lesquelles, la DGPC a préféré faire l'impasse sur l'acquisition de ces bombardiers. «Les raisons sont multiples et largement justifiées», a souligné le colonel Achour qui affirme que la Protection civile a vite fait le choix entre un canadair et un hélicoptère polyvalent.

C’est, selon lui, par souci d'épargner à l'économie nationale de «très lourdes» dépenses en contrepartie de rentabilité «mitigée» pour ne pas dire «faible» que l’institution dirigée par le colonel El Habiri a formulé des réserves quant à l'acquisition de Canadairs. Il citera à ce propos leur prix jugé exorbitant (un Canadair coûte entre 20 et 25 millions d'euros, l'heure de vol qui atteint 16.000 euros, sans oublier le fait de n’être utilisés qu’occasionnellement puisqu’ils sont conçus exclusivement pour la lutte contre les feux de forêts (mis en service au cours de la saison estivale et cloués au sol la majeure partie de l'année).

D’autres facteurs entrent en jeu et ont découragé les responsables de la Protection civile de faire appel à ces bombardiers. Il s’agit de leur taille «gigantesque» et «encombrante» qui fait 20 mètres de longueur et une envergure de 29 mètres, de la «difficulté» de les manier du fait qu’ils exigeant un équipage «professionnel chevronné» et ayant les qualités «reconnues» chez les pilotes de chasse eu égard à la «complexité» des manœuvres à effectuer (à titre d'exemple : les équipages des canadairs de la sécurité civile française sont issus, en majorité, de l'aviation militaire) ou encore du nombre considérable d’heure de vol (4.000) que doivent remplir les pilotes de ce type d’appareils pour pouvoir en devenir les commandants de bord et l'exigence de disposer d'au moins une dizaine de ce genre d'aéronefs pour qu'ils soient en mesure d'être «efficace» contre de grands incendies. De point de vue technique, il y a aussi matière à dire si on se fie aux observations émises par le colonel Achour. «Lorsque la chaleur est caniculaire, leur largage devient inefficace en raison de l'évaporation de l'eau avant qu'elle n'atteigne les flammes. Des situations maintes fois vécues dans les pays de la rive nord de la Méditerranée. Les canadairs sont par ailleurs dans l'impossibilité d'intervenir de nuit sans prendre le risque de s'écraser sur les aspérités du relief ou d'entrer en collision avec les pylônes et les câbles de haute tension en raison du vol à basse altitude qu'ils sont obligés d'effectuer pour réussir leur mission. En sus de cela, que ne faut-il pas dépenser comme deniers publics pour pouvoir en assurer l'entretien et la maintenance, pour la réalisation d'infrastructures aéroportuaires, de pistes d'atterrissage, de tarmacs et de hangars pour leur stationnement», a-t-il expliqué en assurant que les canadairs sont entourés d'une «foultitude d'inconvénients» qui n’incitent à en faire le premier choix des moyens aériens. Tout au contraire des hélicoptères bombardiers d'eau dont la «polyvalence» et la «maniabilité», a-t-il poursuivi, permettent non seulement de lutter avec «plus d'efficacité» contre les grands incendies de forêts grâce au système «Bamby-Bucket» mais également «d'organiser» le transport de troupes et de matériels, les opérations de secours par treuil en mer, en haute montagne ou lors d'inondations, les évacuations de personnes ou de blessés vers les centres hospitaliers.



Les hélicoptères polyvalents préférés aux Canadairs



Dotés d’équipements de «haute» technologie dont ont besoin les secouristes, ils peuvent porter au minimum trois brancards et assurer le transport des troupes pour une capacité de 15 personnes. C’est dire le nombre incalculable d’avantages qu’offrent ces appareils dont la protection civile a acquis, pour rappel, six hélicoptères anglo-italiens de type «Augusta 139» . «Grâce à leur grande maniabilité, ils vont offrir au secteur un large éventail de possibilité en accomplissant des missions en ville comme en campagne, en mer comme en haute montagne, en situation normale comme en période d'urgence ou de catastrophe», a laissé entendre le sous-directeur des statistiques et de l’information à la DGPC qui précisera que ces appareils ont été acquis dans le cadre du plan de modernisation de la Protection civile algérienne qui devait «développer» ces moyens d’intervention afin «d’assurer» la couverture opérationnelle, à plus forte raison lorsqu’il s’agit de «maîtriser» des incendies importants tels les feux de forêt qui nécessitent ce type d’appareils surtout d’autant plus qu’il existe malheureusement beaucoup de zones où l’accès est pratiquement «impossible» pour les sapeurs-pompiers. En attendant la mise en service de ces «bijoux», la DGPC a envoyé ses pilotes, dont 4 femmes, en formation pour s’aguerrir à ce genre d’appareils.

A noter que huit mois de ce long apprentissage, chapeauté, du reste, par un instructeur d’Air Algérie, ont été passés dans les hautes montagnes des Alpes (Italie) afin de se «familiariser» avec les difficultés que pourraient rencontrer les futurs pilotes de la PC, le reste du cursus théorique s’étant déroulé en Grande-Bretagne.

Cependant, le colonel Achour ne souhaite pas occulter le principe fondamental lorsqu’il s’agit de la lutte contre les incendies de forêts, en l’occurrence le travail au sol effectué par les équipes d'intervention relevant des colonnes mobiles.



Le travail au sol demeure essentiel



Selon lui, seul le «respect» de certaines règles «essentielles» de prévention pourrait épargner à la collectivité les terribles dommages que peuvent provoquer les grands incendies.

«Avant de parler des Canadairs ou des hélicoptères, il faut signaler le formidable travail de nos troupes. Le travail au sol demeure essentiel et plus approprié pour la prise en charge quasi permanente des incendies, qu'il s'agisse de départs de feux ou de reprises. Mais ceux-ci ne peuvent être efficaces que si certaines conditions sont réunies, notamment dans le volet préventif appelé communément travaux d'avant saison.

On pense à l’entretien des massifs forestiers et périurbains, au traçage et débroussaillage des pistes carrossables pour l'accès des véhicules d'incendie en même temps que pour leur repli, en cas de nécessité, le débroussaillage autour des habitations situées à la lisière des forêts et des routes et le creusage de tranchées pare-feu et autres aménagements de postes de vigie pour la surveillance des départs de feux permettant le déclenchement du système d'alerte précoce et multiplication des points d'eau pour l'alimentation des camions d'incendie», a conclu l’officier de la Protection civile.

S. A. M.