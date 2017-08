Recrutement dans la Fonction publique : Reprise dÃ¨s le mois de septembre

Après une période de stagnation qui aura vu un important arrêt de tout octroi d’emploi, le recrutement direct dans la Fonction publique devrait reprendre dès ce mois de septembre. En effet, les pouvoirs publics ont donné récemment le feu vert pour une réouverture

de postes dans la majorité des secteurs relevant de la Fonction publique afin de résorber, un tant soit peu, l’énorme demande

qui a découlé de ce gel des recrutements.



Une initiative faisant partie d’un plan global qui vise à recruter près de 400.000 demandeurs d’emploi et l'intégration de 44.200 jeunes dans le cadre du Dispositif d'Aide à l'Insertion Professionnelle (DAIP) et près de 30.000 autres dans la formule de Contrat de travail aidé (CTA).

L’autre objectif assigné à cette décision est de combler les postes vacants dans les différentes institutions et départements du secteur. Aussi, après évaluation du nombre de postes vacants dans la Fonction publique, la priorité du recrutement sera donnée aux diplômés universitaires qui travaillent dans le cadre du pré-emploi, cela après ouverture des concours nationaux sur titre.

C’est donc dans cette perspective que la Direction générale de la Fonction publique a adressé tout récemment une correspondance aux différentes directions, leur réclamant les états détaillés sur toutes les opérations de recrutement et de promotion. Ceux-ci doivent être accompagnés d'un rapport sur tous les postes vacants au titre de l'année 2018, dans le but de permettre au gouvernement de libérer un certain nombre de concours dans la Fonction publique, et partant, la titularisation de tous les contractuels.

Aussi, cette décision du gouvernement permettra non seulement de combler les postes vacants, mais également de réactiver le dossier de l'emploi dans le secteur public, après deux ans de gel partiel rendu nécessaire par la situation économique du pays induite par la chute des prix du pétrole, et la saturation de l'administration publique en matière d’effectifs.

Pour sa part, la Direction générale du Budget du ministère des Finances a adressé une correspondance à tous les départements ministériels à titre préparatif du lancement des concours de recrutement de l'année budgétaire 2018, portant toujours sur la possibilité d'exploitation de tous les postes de travail vacants dans le cadre de la Fonction publique.

Cela en respectant les termes des besoins fonctionnels dans chaque établissement avec une nécessité de procéder à la mise en retraite des fonctionnaires âgés de plus de 60 ans.



Les postes budgétaires vacants seront exploités dès l'année prochaine



Cette direction a également demandé aux administrations concernées de procéder au recensement de tous les départs à la retraite, les démissions, les libérations ou les radiations dans le cadre de futurs recrutements et de promotions, tout en ordonnant aussi de mettre fin au recours aux listes de réserves dans le recrutement.

A cet effet, l’on apprendra que la fin du recours à ces listes de réserves interviendra progressivement au moment de l'ouverture du concours ou de l'examen professionnel pour l'année prochaine, ou au plus tard avant la date de clôture de l'exercice 2017.

Pour leur part, les postes budgétaires vacants seront exploités dès l'année prochaine.

Ces dernières mesures viennent à point nommé pour résorber la courbe du chômage qui a atteint des chiffres assez importants, si l’on se réfère aux chiffres de l’Office national des statistiques. Selon ces derniers, il s'avère que le secteur du bâtiment et de la fonction publique ont été les principaux secteurs responsables de la hausse du chômage. L'ONS rapporte, en effet, que «la baisse du volume de l'emploi entre septembre 2016 et avril 2017 a touché le secteur du BTP avec un solde négatif de 91.000 personnes, ainsi que le commerce, les services et l'administration publique», dont le solde négatif a été de 84.000. A contrario, l'industrie et l'agriculture ont remarquablement réagi face à la crise avec des soldes positifs de l'ordre de 36.000 pour la première et 63.000 pour la seconde.

Ces chiffres démontrent que le secteur productif a poursuivi sa croissance, mais celle-ci n'aura pas été assez robuste pour absorber les déficits enregistrés dans les sphères traditionnellement gros pourvoyeurs d'emplois. Cette dynamique, portée par le privé national, apporte la preuve d'un processus lent, mais sûr, du renversement à terme de la tendance de l'employabilité entre le public et le privé.

Il faut souligner également que les retards mis dans le lancement de nombreux projets d'investissements ont contribué à ralentir la dynamique de création d'emplois, notamment dans l'agriculture où les fameux projets de partenariat public-privé tardent à voir le jour. De même, les projets d'unités d'assemblage dans l'industrie automobile, d'un potentiel de plus d'un millier d'emplois, n’ont toujours pas employé les effectifs escomptés, pénalisant ainsi le marché de l'emploi. Concernant les faits, on retiendra de l'étude de l'ONS que le nombre d'Algériens qui ont un emploi est estimé à «10,769 millions de personnes en avril 2017 contre 10,845 millions de personnes en septembre 2016, enregistrant un solde négatif de 76.000 personnes par rapport à septembre 2016».

Amel Zemouri