FORMATION PARAMÃ‰DICALE : 5.000 places pÃ©dagogiques ouvertes

l Sur les 4.804 places pédagogiques de formation supérieure en paramédical, ouvertes au titre de l’année universitaire 2017-2018, « pas moins de 500 concernent la capitale », a annoncé le chef de service de la formation à la direction de la Santé de la wilaya d'Alger.

Selon le Dr. Nadira Nebbache, les 522 places pédagogiques ouvertes à Alger sont, en fait, réparties sur huit spécialités dont celles d'infirmier de santé publique (350 postes), sage-femme (30), manipulateur d’imagerie médicale (65), laborantin (40), ergothérapeute (14), aide-soignant (12), assistant social (6) et agent de l’hygiène publique (5). Faut-il le rappeler, les inscriptions pour l'entrée aux instituts de formation paramédicale ont été lancées vers la mi-août et devront se poursuivre jusqu’au 26 septembre prochain.

Cette responsable, qui évoquera ensuite les conditions d'accès pour les nouveaux bacheliers (2017), a relevé que les spécialités de sage- femme et paramédicale sont ouvertes uniquement pour les titulaires d'un Bac en sciences expérimentales, mathématiques ou maths-technique. «Ceux ayant obtenu leur Bac dans les autres filières (lettres et philosophie, langues étrangères, sciences humaines et gestion et économie) ne sont concernés que par les spécialités socio-médicales», a-t-elle précisé. Poursuivant ses propos, elle notera que les candidats seront sélectionnés selon des «critères scientifiques, à l'image du classement de la moyenne générale obtenue au baccalauréat et les modules scientifiques en relation directe avec le domaine médical, en vue d'améliorer le niveau de performance de l'équipe paramédicale au sein des établissements publics de proximité et hospitaliers». Une fois l’opération d’inscription clôturée, les heureux lauréats seront ensuite orientés vers les établissements de formation aux fins de suivre les différentes spécialités du corps paramédical.

Remarque importante à retenir, à mettre en exergue, «alors que les stagiaires sages-femmes ont besoin d’une formation étalée sur cinq années avant d’avoir leurs diplômes, ceux qui seront affectés au personnel paramédical devront, pour leur part, suivre un cursus de trois années». Les stagiaires sont attendus, dès la première semaine du mois d'octobre. Les cours sont assurés au niveau de l'Institut national pédagogique de formation paramédicale (INPFP) à Hussein-Dey, outre trois autres annexes de formation paramédicale des Centres hospitalo-universitaires (CHU) de Mustapha-Pacha, de Lamine- Debaghine (Bab el-Oued) et d'Issaâd-Hassani à Beni Messous. Il convient de signaler, également dans ce contexte, que «de nouvelles classes de formation ont été ouvertes dans différentes spécialités paramédicales au niveau du CHU de Nafissa-Hamoud (ex-Parnet), de l'hôpital de Douera et de l'établissement public de santé de proximité (EPSP les Annassers) à Kouba». Il faut savoir que pour ce qui est des places pédagogiques retenues cette année pour le paramédical à l’échelle nationale, les 4.804 candidats seront répartis à travers pas moins de 35 établissements de formation du pays, dont 24 instituts nationaux supérieurs où trois spécialisés dans la formation des sages-femmes au niveau des wilayas de Tizi Ouzou, Annaba et Tlemcen, outre les huit instituts de formation des aides-soignants paramédicaux. A ce jour, une grande affluence a été enregistrée chez les lauréats au Bac désireux de décrocher un diplôme universitaire dans différentes spécialités de la formation paramédicale et de faire carrière dans ce domaine. La formation y afférente se déroulera, il faut le dire, sous la tutelle des ministères de la Santé et de l'Enseignement supérieur. Il est utile de rappeler également dans le même sillage que la session de cette année a connu la sortie de 13.500 paramédicaux dans 7 spécialités, dont la majorité a été orientée vers les wilayas du Sud et des Hauts-Plateaux, qui souffrent d'un manque dans ce domaine. Autre remarque importante, sur les 16.000 nouveaux postes budgétaires que le ministère de la Santé compte ouvrir en 2018, le paramédical devrait bénéficier à lui seul de quelque 13.000 nouveaux postes. Cela dit, le recrutement dans le paramédical sera opéré de manière «progressive» pour s’étaler tout au long du premier trimestre de 2018.

Soraya Guemmouri