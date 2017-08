Khenchela : Campagne de nettoiement

Une vaste campagne de nettoiement de la ville de Khenchela «sera organisée demain, à l’initiative de plusieurs secteurs et établissements privés, a-t-on appris jeudi des services de la wilaya. Une rencontre présidée par le chef de l’exécutif local a été organisée récemment avec des directeurs de plusieurs secteurs, à l’instar des directions des travaux publics, des ressources en eau, des équipements publics, de l’environnement et de la conservation des forêts en plus du président de l’Assemblée populaire communale et du chef de daïra de Khenchela et des représentants d’établissements privés pour la mobilisation des moyens humains et matériels nécessaires à cette action, a précisé la cellule de l’information et de la communication de la wilaya. L’opération ciblera, dans une première étape, selon la même source, les axes et les entrées principales de cette ville, à savoir, les routes menant vers la wilaya de Batna et la commune d’Ain Beida ainsi que celles des localités d’Ain Touila et de Babar, en plus des quartiers du centre ville, à l’instar des cités de 700 logements, Daouia et les alentours de la piscine olympique. Lors de cette rencontre, le chef de l’exécutif local a appelé à mettre à contribution les comités de quartiers, les association, et les représentants de la société civile à cette opération qui devra s’étaler sur plusieurs jours et ciblera d’autres communes de la wilaya, a-t-on signalé. Une action similaire concernant la route menant vers Hammam Salhine a été lancée en début de semaine par les services de la conservation des forêts et des travaux publics, a-t-on rappelé. (APS)