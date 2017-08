Sortie dâ€™une promotion de 86 jeunes secouristes

Le comité d'Oran du Croissant Rouge Algérien (CRA) a célébré, jeudi, la sortie de promotion de 86 jeunes secouristes, a-t-on constaté. Cette nouvelle promotion consolide le réservoir de compétences bénévoles du CRA conformément à l'objectif ciblé par le programme «Un secouriste par famille», a indiqué le président du comité local, Larbi Benmoussa. La cérémonie de remise des attestations de réussite s'est tenue à la salle de conférences de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Oranie (CCIO). La rencontre a été mise à profit par les cadres du CRA pour rappeler à l'assistance les principes humanitaires de cette organisation et sa contribution à la promotion du civisme.

Nombre d'actions mobilisant les bénévoles du CRA ont été évoquées, dont le nettoyage des plages et des espaces forestiers, l'assistance des pèlerins et des rapatriés et la solidarité avec les familles nécessiteuses et les enfants malades. Depuis le début de l'année en cours, près de 300 jeunes ont été formés aux premiers secours à Oran, a-t-on signalé, en annonçant l'ouverture d'une nouvelle session dans une semaine. Le président du comité local du CRA s'est félicité de l'intérêt manifesté par les jeunes pour ce programme de formation, d'autant qu'il intervient dans un contexte marqué par les préparatifs des Jeux méditerranéens qu'Oran abritera en 2021. «Le CRA apportera sa contribution à la réussite de cet événement sportif majeur par la mobilisation de toutes les ressources bénévoles nécessaires», a-t-il conclu. (APS)