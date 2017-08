Travaux publics Ã€ Oran : Relance des chantiers

Le wali d’Oran, Mouloud Cherifi, a insisté sur la relance des chantiers en souffrance, prenant un nombre de mesures, lors d’une visite de travail qu’il a effectuée jeudi dans la daïra d’Es-Sénia au sud de la wilaya.

À Aïn El Beïda, une agglomération secondaire rattachée à la daïra d’Es-Sénia, le chef de l’exécutif de wilaya, qui s’est enquis de l’état d’avancement du projet des 600 logements de type public locatif, a instruit le responsable délégué de l’OPGI d’Oran de résilier le contrat avec un groupement d’entreprises «pour abandon des travaux de réalisation depuis 2016» et de recourir à une nouvelle entreprise dans un délai d’un mois. Au chantier de l’hôpital 240 lits à haï Nedjma (ex-Chteibo), un chantier qui tourne au ralenti en raison des problèmes d’un avenant, M. Chérifi a sommé les gestionnaires de la Direction de la santé et de la population de la wilaya à régler définitivement ce problème pour l’achèvement de cet établissement hospitalier d’importance dont les travaux confiés à une entreprise turque connaissent un taux d’avancement de 70 %. «Il faut saisir la commission sectorielle pour traiter rapidement ce dossier», a-t-il souligné, assurant que la priorité sera accordée à cet avenant pour libérer les crédits de paiement et la poursuite des travaux. Ce projet sectoriel dont les travaux de concrétisation ont été entamés en février 2013 devra être livré en juin 2018. A El Kerma où il a visité un chantier de réalisation d’un hôpital de 60 lits, le wali a instruit l’entreprise en charge des travaux à renforcer le chantier en main-d’œuvre pour livrer à la fin de l’année ce projet d’importance avec les logements d’astreinte. Mouloud Cherifi s’est enquis de plusieurs projets en cours dont l’unité secondaire de la protection civile à El Kerma en cours de réalisation, ainsi que l’unité de la protection civile d'Aïn El Beida qui abrite un caisson hyperbar, unique dans la région ouest qui sert de traitement des accidents de plongée notamment. Au terme de sa visite, il a tenu une rencontre avec les représentants de la société civile, s'engageant à répondre à toutes les attentes des populations locales, notamment celles de haï Nedjma, une agglomération secondaire de près de 130.000 habitants, relevant de la commune de Sidi Chahmi, qui connaît un certain nombre de problèmes d’aménagement de ses quartiers.

Cette commune a, toutefois, bénéficié de grands projets qui répondent à un besoin immédiat des populations, à savoir l’alimentation en eau potable, l’assainissement (éradication de fosses septiques), raccordement au réseau de gaz de ville, éclairage public, voirie urbaine, infrastructures de santé et de jeunesse.



Cellule de suivi



Dans ce sens, le wali d'Oran a décidé de la création d'une cellule de suivi des projets en cours, notamment dans certains lotissements. Une enquête sera ouverte pour faire une évaluation des travaux d’aménagement réalisés, a-t-il assuré lors de cette rencontre organisée au siège de la daïra d’Es-Sénia. Une rencontre est prévue prochainement avec la société civile au niveau de la wilaya pour faire un état des lieux et prendre les mesures nécessaires pour donner une impulsion au développement local, a-t-il annoncé. Concernant le logement social, qui a été au cœur de toutes les interventions, il s’est engagé à étudier tous les dossiers dans la transparence avec les commissions concernées. En outre, il a été décidé de créer une antenne de l’EPIC Oran propreté au niveau du chef-lieu de commune d’Es-Sénia et la réalisation d’un parc communal pour la division hygiène et assainissement en raison de l’importance de la population locale qui ne cesse de grossir avec la concrétisation d’un important programme de location-vente (AADL) de 10.000 logements. (APS)