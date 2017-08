OTAN : Â«pas Dâ€™affrontement avec la RussieÂ»

Le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg a déclaré jeudi que "l'Otan ne cherche pas l'affrontement" avec la Russie, mais l'a accusé d'avoir "miné la stabilité et la sécurité en Europe" lors d'un colloque jeudi en Italie. Le chef de l'Alliance atlantique a souligné que "l'Otan ne cherche pas l'affrontement avec la Russie", ajoutant que l'Otan avait une double approche par rapport à la Russie : la défense et le dialogue. "Je crois fortement au dialogue", a-t-il indiqué. Après la Guerre froide, "nous avons travaillé activement pour forger un partenariat stratégique avec la Russie", a déclaré Jens Stoltenberg, lors de cette rencontre organisée à Rimini (nord- est) sur le thème de la défense et la paix dans le monde. Il a toutefois accusé Moscou d'avoir "miné la stabilité et la sécurité en Europe". Il a aussi accusé la Russie de "déstabiliser l'Ukraine orientale" en disant qu'"il s'agit d'un conflit dans lequel près de 10.000 Ukrainiens ont été tués et ceci a changé énormément notre contexte de sécurité".