IRAN : Retour de l’ambassadeur Qatari

Le Qatar a annoncé jeudi le retour de son ambassadeur en Iran et le rétablissement de relations diplomatiques totales avec Téhéran. "L'Etat du Qatar a annoncé aujourd'hui que son ambassadeur à Téhéran retournerait (dans cette capitale) pour exercer ses devoirs diplomatiques", a indiqué le ministère des Affaires étrangères à Doha.

Il a exprimé "son désir de renforcer les relations bilatérales avec la République islamique d'Iran dans tous les domaines", a-t-il ajouté. Le 5 juin, l'Arabie saoudite et ses alliés ont rompu leurs relations avec le Qatar en l'accusant de soutenir des groupes extrémistes et de se rapprocher de l'Iran. Le rappel de l'ambassadeur du Qatar à Téhéran avait fait suite à des attaques en janvier 2016 contre des missions diplomatiques saoudiennes en Iran.

Depuis le début de la crise avec des pays du Golfe qui ont fermé leurs frontières avec le Qatar, ce dernier s'est tourné vers l'Iran et la Turquie, notamment pour importer des produits alimentaires.



Le Qatar répond au Tchad en fermant son ambassade à Doha



Le Qatar a annoncé jeudi qu'il fermait l'ambassade du Tchad à Doha et donnait trois jours au personnel pour quitter le pays, une décision prise en réponse à une mesure similaire de N'Djamena pour l'ambassade du Qatar. Le Tchad avait justifié la fermeture de l'ambassade qatarie en accusant Doha de "déstabilisation à partir de la Libye". Il avait donné dix jours au personnel pour quitter le territoire tchadien.

Un responsable du ministère des Affaires étrangères qatari, Ahmed bin Saeed al-Rumaihi, a qualifié ces accusations "d'infondées" dans un communiqué. Il a précisé que les "diplomates et le personnel de l'ambassade (du Tchad au Qatar) ont trois jours pour quitter le pays". Le Tchad avait rappelé son ambassadeur au Qatar en juin, à l'instar du quelques pays africains tels que le Sénégal et la Mauritanie. Quelques jours plus tôt, l'Arabie saoudite, les Emirats arabes unis, Bahreïn, le Yémen et l'Egypte avaient rompu leurs relations diplomatiques avec Doha accusant le petit émirat de "soutien au terrorisme" et d'un rapprochement trop étroit avec l'Iran, grand rival régional de Ryadh. Le Qatar avait alors accusé Ryadh et ses alliés de faire pression sur des pays africains afin qu'ils rompent à leur tour leurs relations diplomatiques avec lui.

L'Iran et l'Arabie acceptent des visites respectives de leurs diplomates

L'Iran et l'Arabie saoudite, dont les relations diplomatiques sont rompues, ont accepté des visites respectives de leurs diplomates pour inspecter leurs missions diplomatiques, a déclaré le chef de la diplomatie iranienne Mohammad Javad Zarif. M. Zarif n'a pas évoqué une éventuelle reprise des relations diplomatiques entre les deux pays, mais ces mesures pourraient traduire une amorce de normalisation entre Téhéran et Ryadh. "Des visas ont été délivrés pour les deux parties. Des détails doivent encore être réglés avant que nos diplomates puissent aller inspecter notre ambassade et notre consulat en Arabie saoudite et que des diplomates saoudiens fassent de même dans leur ambassade et consulat", a déclaré Mohammad Javad Zarif dans interview accordée à l'agence Isna et reprise jeudi par d'autres médias.

C'est la première fois que les deux pays acceptent un tel échange de diplomates depuis la rupture de leurs relations en janvier 2016. L'Arabie saoudite avait rompu ses relations avec l'Iran après le saccage de son ambassade à Téhéran par une foule qui réagissait à l'exécution dans le royaume d'un dignitaire religieux. M. Zarif a indiqué que les visites des diplomates devraient avoir lieu après la fin du grand pèlerinage du hajj, qui s'achève la première semaine de septembre. Téhéran et Ryadh se sont mis d'accord pour que des pèlerins iraniens puissent s'y rendre cette année. Les deux pays connaissent des relations très tendues depuis des années, en raison notamment de leurs différends sur plusieurs dossiers régionaux comme la guerre en Syrie, la situation au Yémen ou encore à Bahreïn.