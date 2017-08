10e Festival de la chanson oranaise : Vive Ã©motion Ã  la clÃ´ture

La clôture, jeudi soir, de la 10e édition du festival de la musique et de la chanson oranaise a été un moment fort en émotions des chanteurs et poètes ayant chanté le regretté Blaoui Houari, des lauréats du concours du festival et du public.

Le moment le plus fort de la soirée est venu de Houari Benchenet, célèbre chanteur oranais, qui interprété une chanson en play-back intitulée Blaoui, qui raconte le décès du maître du Wahrani, son parcours artistique et son combat pour l’Algérie. Une chanson émouvante qui a fait couler les larmes du chanteur et du public qui lui a réservé une longue standing ovation. La performance de Benchenet a été l’une des surprises de cette édition du festival, car la participation du chanteur n’était pas, au départ, programmée. Le poète Toumouh Abdallah, président du jury du festival a déclamé un poème à la mémoire de Blaoui Houari, de même que le poète oranais bien connu, Mekki Nouna, qui ont ému à l’assistance. La soirée a, ensuite, continué avec plusieurs chanteurs du genre wahrani, notamment Azzi Smaïn, Mansour Belgacemi, Romaïssa Chikhi, Bousmaha Mohamed, Maâti Hadj, tous des habitués du festival. Vint ensuite le moment tant attendu du public et candidats du concours du festival, celui de la proclamation des résultats. La première place est revenue au jeune Khatir Kessaïri avec son interprétation éblouissante de la célèbre chanson d’Ahmed Wahby, l’autre monument de la chanson oranaise, Ya waâdi et surtout son istikhbar improvisé qui a séduit le jury et tout le public. La seconde place est revenue au jeune Abdallah Hamzi qui s’était attaqué à une grande et difficile de Wahby, Kheira. Le jeune Abdallah y a étalé un grand talent, de grandes possibilités vocales avec une voix à la fois puissante et mélodieuse. Le troisième lauréat du concours est un amateur du chant andalou, le hawzi, qui a su convaincre le jury avec son interprétation de Zabana de Blaoui Houari. Toumouh Abdallah, le président du jury a, dans une déclaration, souligné que la tâche du jury a été extrêmement rude, en raison du talent des concurrents, soulignant que la 10e édition du festival a été une réussite sur tous les plans, notamment en ce qui concerne l’organisation, le choix des candidats du concours et des artistes qui ont animé les quatre soirées.

Les trois lauréats seront pris en charge. Ils enregistreront des chansons qui leur seront écrites par les meilleurs compositeurs et paroliers de la scène artistique oranaise. C’est une manière de leur mettre le pied à l’étrier et de les lancer dans le monde la chanson, a-t-il ajouté. La clôture de cette 10e édition du festival a vu la présence du secrétaire général du ministère de la Culture, Smaïn Oulebçir, qui a tenu à cette occasion à louer la bonne organisation du festival, soulignant que les organisateurs ont fait montre d’un grand professionnalisme.

Le festival de la musique et de la chanson oranaise a été organisé du 21 au 24 août au Théâtre régional d’Oran Abdelkader-Alloula, sous l’égide du ministère de la Culture, l’Office National des Droits d’auteur et des droits voisins (ONDA) et la wilaya d’Oran.

Le festival a été dédié à Blaoui Houari, ainsi qu’à d’autres artistes décédés récemment, notamment Ahmed Saïdi, Belhadri Belhadri, Houari Aouinet, Senhadji Guendil et Tayebi Tayeb. (APS)

Des soirées pleines de surprises



Le jury du concours du Festival de la musique et de la chanson oranaise a rendu son verdict jeudi soir au Théâtre régional Abdelkader-Alloula d'Oran. Les trois derniers candidats ont défilé sur la scène mercredi soir, disposant chacun de trois minutes et 20 secondes pour convaincre le jury.

Après l’excellente prestation des trois premiers candidats du concours, mardi soir, et celle des trois autres jeunes, le jury devra, sans doute, pousser plus loin les critères de sélection pour départager les six candidats amateurs.

Le concours de cette 10e édition du festival de la musique et de la chanson oranaise aura été l’un des meilleurs, en raison de la qualité des concurrents. Le public oranais, ainsi que les membres du jury ont découvert de très belles voix entonnant de manière sublime de grands succès des deux maîtres incontestés de la chanson oranaise : Ahmed Wahby et Blaoui Houari.

Le premier candidat de cette soirée, le jeune Didi Mohamed Acheraf, s’est attaqué, sans complexe, à la célèbre chanson de Wahby Matoual ellil, s’offrant même le luxe de commencer avec un istikhbar qu’il réalisa superbement, réussissant à communiquer son enthousiasme au public, ainsi qu’aux musiciens qui se sont surpassés. Le second candidat, Bakhti Fayçal a choisi, pour sa part, Wahran, Wahran, un des plus beaux succès d’Ahmed Wahby.

Avec sa belle voix et sans anicroches, le jeune candidat a interprété une chanson considérée, elle seule, comme une véritable école. Le 3e et dernier candidat du concours, Boudia Othmane, était le seul à avoir chanté du Blaoui en interprétant Zabana, en hommage au premier guillotiné de la guerre de Libération nationale.

Côté professionnels, la soirée a été ouverte par un ancien de la chanson oranaise, Hebri Soltane, qui a pas moins de 45 ans de scène. En plus de l’orchestre, l’artiste s’est accompagné de son accordéon, un instrument qui fait partie intégrante de la musique oranaise, lui donnant un cachet très particulier. Il a entonné Bladi où l’on retrouve également le guellal, percussion traditionnelle toujours en cours dans l’ouest du pays. Avec Nebghik, nebghik, Hebri a interprété un must du genre oranais, une référence incontournable. De son côté, Bachir Boughedra, un fidèle du festival depuis sa création, en 2007, est un chanteur du wahrani pur et dur. Dans Bki ya aïni bki, on retrouve tous les ingrédients de ce genre, dans ses rythmes, ses airs, sa langue et son identité. Bachir, avec son aisance et sa belle voix grave, est un habitué de la scène à l’expérience indéniable. Quant à Redouane El Wahrani, il captiva le public avec sa nouvelle chanson M’dina Jdida, l’antique quartier d’Oran, aujourd’hui son cœur commercial.

Auparavant un pôle culturel et historique, M’dina Jdida, véritable symbole d’Oran, a été chantée par de nombreux poètes et chanteurs, avec sa Tahtaha, Sidi Blel, Sebalet tolba, Soug el kettane et S’hab el baroud.

Le quartier a enfanté des artistes et des moudjahidine et en a accueilli d’autres comme le chahid Ahmed Zabana, le premier guillotiné de la guerre de Libération nationale. Un endroit où il faisait bon vivre, dit la chanson, rappelant aux Oranais Blaoui Houari, Ahmed Wahby, Ahmed Saber, Cheikh Benzerga, Cheikh Abdelkader El-Khaldi et bien d’autres. Avec Reffas Omar, un pur produit du festival, qui a interprété Fi Wahran sakna ghzali d’Ahmed Wahby, le public oranais aura passé l’un des meilleurs moments de la soirée.

Le chanteur s’est, en effet, surpassé, captivant un public qui, décidément, a été témoin de grandes et belles surprises. (APS)