Annulation du 4 the ladies festival Ã  la derniÃ¨re minuteâ€¦ Navrant !

Outrés, déçus et très en colère, voilà comment étaient les quelques présents de la Coupole d’Alger venus spécialement pour assister au show du 4 the ladies festival qui a été annulé quatre heures après l’ouverture des portes de la Coupole au public. En effet, le 4 The Ladies festival dédié à un show musical 100% féminin organisé par Decibel Prod a été annulé par ces derniers à 23h passée de la soirée du jeudi dernier. À défaut de professionnalisme, les organisateurs n’ont présenté aucune explications ni excuse aux journalistes qui étaient venus assurer la couverture de l’évènement ni aux présents qui n’attendaient que l’entrée de leurs stars venues de France. En tête d’affiche Zaho, Sheryfa Luna, Amel Zen et Kayna Samet « pour une soirée de folie pendant 3h non-stop », selon les promesses des organisateurs sur leur page facebook. Il y a lieu de souligner que le public était peu nombreux pour cette soirée qui comptait pas moins de trois chanteuses internationales de la variété française.

Les agitations ont débuté vers les coups de 21h30 où ce public, qui était majoritairement en classe VIP pour 5.000 DA, a commencé à s’impatienter après avoir pris place à 19h15. Sifflement et hurlement c’est ainsi que le public exprimait son mécontentement. Un quart d’heure après des rumeurs sautaient à droite et à gauche selon lesquelles le show n’aura pas lieu. Et voilà que tout est confirmé… les stars qui étaient dans leurs loges ne sont même pas montées sur scène pour faire une balance avant le spectacle. Jusqu’à présent personne ne connait les vraies raisons de l’annulation cette soirée… l’unique et seule prétexte que les organisateurs ont pu avancer c’est qu’un quiproquo a eu lieu avec l’équipe technique du son : « On ne peut rien vous dire… un communiqué de presse vous sera envoyé au plus tard samedi », « nous avons un petit problème avec l’équipe technique c’est pour cela que nous avons arrêté la soirée », voilà les seules phrases que Karim, un des responsables de la boîte Decibel Prod, répétait en boucle. De son côté le public qui bouillonnait et réclamait le remboursement des billets a été humilié et mis à la porte sans être remboursé ! Avec ce niveau de professionnalisme ce genre de boîtes évènementielles devraient être revues et contrôlées… Comment peut-on organiser un évènement de taille dans l’ambiguïté jusqu'à la dernière minute ?

Sihem Oubraham