Å“uvres dâ€™art Ã  la galerie Racim : Vers des ventes aux enchÃ¨res

A bien y regarder, l'Etablissement Arts et Culture de la ville d'Alger est, aujourd'hui, l'une des rares grandes structures publiques à contribuer grandement à l'essor des expressions culturelles et artistiques dans la capitale.



Ce statut vaut à la structure culturelle d'être considérée comme une véritable institution dans ce domaine. Ce qui est tout à fait plausible dans la mesure où, depuis sa création, l'Etablissement Arts et Culture a toujours répondu présent, soit pour parrainer les innombrables manifestations culturelles et artistiques d'envergure dans la capitale, soit pour organiser des expositions-vente d'artistes moins connus, alors que dans notre pays le mécénat artistique — ou tout au moins quelque chose d'approchant — est une conception qui n'est pas encore bien ancrée dans la réalité quotidienne ; situation davantage contrariée par une absence criante d'un marché de l'art et, par la même, de politique d'incitation à l'acquisition d'œuvres d'art. Ici, notre entretien avec Rahim Si Youcef, chargé des expositions et concours à l'Etablissement Arts et Culture d'Alger :



En tant que chargé des Expositions et Concours de l'établissement Arts et culture, pouvez-vous nous dire quelle est la mission de cet établissement ?

La mission de notre établissement porte essentiellement sur la promotion et l’accompagnement : la première concerne directement les arts plastique dans toutes leurs tendances ainsi que la photo ; nous sommes, de ce fait, censés accompagner les artistes plasticiens, les photographes et les artisans d’art traditionnel en leur permettant un bon climat d’exposition que ce soit dans nos galeries ou dans nos autres espaces qu’occupent nos structures culturelles ; mais nous devons travailler plus pour donner davantage de sens à cette mission qui est devenue forcément un objectif à atteindre, je dirais en ce sens qu'on peut mieux faire à l’avenir.



Quel bilan tirez-vous de ce qui a déjà été accompli comme expositions et concours depuis début janvier 2017 ?

Nous sommes déjà à mi-chemin de l'année 2017, je vous avoue que des jeunes talents, des artistes qui n’ont jamais exposé à Alger sont déjà passés dans nos galeries et nos espaces d’expositions depuis ce début d’année ; nous avons ainsi tracé un programme qui touche toutes les catégories d’artistes et d’artisans, et l’ouverture — ou plutôt la réouverture — de la galerie Racim nous a conféré une autre vision, un nouveau souffle avant le début de l'année en cours. Il va sans dire que nous avons été ravis de rouvrir cette prestigieuse et grande salle : donc, en termes d’expositions, je peux vous affirmer mieux que d’autres que le taux de fréquentation du public étant davantage favorable et positif, nous estimons que nous apportons notre contribution de façon à enrichir la scène culturelle à Alger avec d’autres opérateurs culturels, sur le plan des expositions bien sûr. Je dirais même que nous sommes ouverts aux autres artistes de l’intérieur du pays, pas seulement ceux qui vivent dans la capitale. Sur le volet concours, je pense essentiellement au Grand Prix Aïcha Haddad que nous avons l’habitude d’organiser. Nous nous devons de préparer la 10e édition qui sera organisée en juin 2018. J’ajouterai la préparation d'un autre concours, cette fois de dessin à l'attention de nos enfants ; celui-ci sera organisé en 2018 également.



Les expositions collectives qui se tiennent actuellement à la galerie Mohammed Racim, à la galerie d'arts de la rue Asselah Hocine et à la galerie Aïcha Haddad ne constituent-elles pas une sorte de bilan après deux années de fermeture de la galerie Mohammed Racim pour travaux ?

Pas forcément, à partir du moment où la galerie Mohammed Racim ne fait partie de nos structures (Etablissement Arts et Culture, ndlr) qu’après le 5 juillet 2016.

Pour ce qui est des deux autres espaces je dirais oui, nous avons en effet pensé avancer dans cette dynamique de rétrospective annuelle pour pouvoir présenter le bilan respectif d’activités de chaque espace, chaque fois que l’occasion se présente au public. De cette manière, j’espère de ne pas avoir tort.



Comment exprimeriez-vous la spécificité de la galerie Mohammed Racim concernant les arts plastiques ?

La galerie Mohammed Racim est le premier espace artistique qui a existé à Alger, elle représente donc une bonne tranche d’histoire, notamment culturelle et cela, du fait que tous les grands artistes plasticiens d’Algérie sont passés par là. Je dirais même qu’elle a été et demeure une référence, un endroit de pèlerinage pour tous ces artistes.

A présent, nous avons pour obligation de lui permettre de garder ce statut historique et artistique ; et cela ne peut se concrétiser que par notre détermination de faire de cet endroit un carrefour d’échanges, d’idées et d’expériences bien sûr, également un lieu académique de conférences de haut niveau, ce qui permettra à beaucoup d’entre nous d’apprendre et de bénéficier de l'expérience issue de plusieurs parcours artistiques individuels et collectifs. Pour tout dire, nous voudrions que cette galerie soit aussi un espace ouvert sur le monde dans lequel nous existons.

A ce titre, je vous annonce que dans un proche avenir, la galerie Mohammed Racim aura le privilège d’accueillir des ventes aux enchères d'œuvres d’arts.

Entretien réalisé

par Kamel Bouslama