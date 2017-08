REGARD : Un plat pas comme les autres

Alger n’est certainement pas une ville renfermée sur soi-même ; elle a de tout temps vécu au rythme de tous ces changements qui ne cessent de révolutionner le monde, tant au plan social que culturel. En fait, la ville de Sidi Abderrahmane, sans renier ses origines et son authenticité qui font sa spécificité, ne renonce pas également à son cachet de métropole du bassin méditerranéen ou encore oublier ses racines. C’est carrément une ville qui s’ouvre sur les cultures du monde. Et le lancement avant-hier de la 1re édition du Championnat de pizza, depuis les Sablettes, ne fait que confirmer, à vrai dire, une fois de plus, le brassage de cultures auquel elle ne peut aucunement le dos, présent, à chaque coin de ses artères. Une compétition de la meilleure pizza, du meilleur plat de lasagnes Italiennes ou encore de spaghettis au pesto, pourquoi pas, d’autant plus que nous ne cessons, tous les jours de «revendiquer», notre appartenance à la mer Méditerranée, matin et soir, au point de faire de la pizza, notre plat préféré, même chez-soi. «Ni couscous», «ni berkoukes», le très célèbre plat italien fait tabac, chez-nous, déclassant toutes les autres recettes de notre gastronomie. La pizza, voilà un plat dont raffole les Algériens, grands et petits. C’est même la «star» de la cuisine algérienne. Des pizzaiolos, bien de chez-nous, existent bel et bien et excellent même dans l’art de préparer des pizzas succulentes, de surcroît, avec une touche napolitaine. Cette dernière est tout simplement dans tous ses états, de nos jours et la grande «réputation de celle-ci, en est pour quelque chose, de par le monde, il faut l’admettre. Aujourd’hui, la fameuse recette subit, à coup sûr, les règles du changement et le la modernité, donnant ainsi libre cours à l’imagination à ces professionnels. Cette spécialité attire, d’ailleurs de plus en plus d’adeptes, à la faveur de toutes ces écoles dont la mission est de permettre aux apprenants de maitriser les techniques pour réussir l’authentique pizza italienne. Un atout, sans doute, pour aborder efficacement le Championnat du monde de la pizza d’Italie qui se tiendra en 2018. Bonne chance à nos pizzaiolos !

Samia D.