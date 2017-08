sardine : Les prix prennent le large

Le poisson boude, certainement le consommateur iI est inaccessible, il n’y a qu’a faire un tour à la pêcherie pour palper le grand fossé existant entre ce dernier et la mer de manière générale. C’est un fait, on tourne réellement le dos à la Grande bleue, n’était-ce pour passer des vacances ou faire trempette.

Disposant d’un littoral de 1.200 km de longueur, l’Algérie n’arrive, paradoxalement, à produire que 100.000 tonnes de poisson par an, une protéine rendue, aujourd’hui, inaccessible aux ménages à modeste revenu.

Selon certains, le citoyen algérien ne consomme moins de 5 kg et pour d’autres seulement un gramme de poisson annuellement. La flambée des prix touche la sardine, le poisson du pauvre. En effet, les prix du plus populaire du poisson bleu s’affolent, donnant carrément le tournis aux amateurs de ce genre de protéine. C’est du jamais-vu ! Naguère, on nourrissait de sardines les chats et aujourd’hui on ne peut même pas rêver de les voir dans nos assiettes. La pêche à la dynamité, il faut le dire, n’a pas été sans conséquence sur la production et par ricochet, les prix.

D’après des sources, la sardine, qui est un poisson bleu de passage, ne transite plus par nos côtes car il a repéré les zones où la dynamite a été utilisée. Il faut savoir aussi, qu’il déserte pendant au moins 25 ans ces zones, selon des études scientifiques établies. Nos eaux de pêche s’apprêtent à devenir des territoires dépeuplés de sardine. Faut-il alors suspendre la pêche pendant des mois pour laisser la sardine se reproduire en paix ? Visiblement, oui. Faute de quoi, en Algérie, à ce rythme, dans quelques années, on risque de manger la sardine au prix du caviar.

Il faut dire aussi que les changements climatiques constaté ces dernières années ont eu un impact sur la pêche maritime puisqu’il a été enregistré des modifications dans la distribution, la migration et la reproduction de la faune marine. Un autre facteur qui a contribué carrément à la disparition de plusieurs espèces et le recul de la production halieutique pas seulement en Algérie mais de par le monde même si des programmes nationaux avaient été lancés pour développer la pêche aquacole.

R. S.