BEJAIA Centres de vacances : Ã©changes et loisirs

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, a effectué hier une visite d’inspection de deux centres de vacances qui accueillent plusieurs enfants des wilayas du Sud, des hauts plateaux et des zones rurales.

L’hôte de la wilaya accompagné du wali, Hattab Mohamed, du vice-président de l’APW, du chef de la daïra de Souk El Tenine, du directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya et des élus de Melbou s’est rendu au centre de loisirs de la ville de Melbou où il a partagé des moments de joie avec les enfants de la colonie de vacances venus des wilayas d’El Oued, Ouargla, Biskra, Tizi Ouzou et Bejaia. Ce centre a accueilli du 1er juillet au 27 août courant quatre sessions avec un total de 1.100 enfants, filles et garçons et encadrés par une centaine d’animateurs.

Le second centre visité situé dans la commune de Beni Ksila sur la côte ouest à une soixantaine de kilomètres du chef-lieu de la wilaya de Bejaia a accueilli pour les quatre sessions près de 1.000 enfants dans la majorité issus des villes du sud algérien.

Le ministre, qui a visité les lieux de restauration et d’hébergement des jeunes colons ainsi que les ateliers d’activités culturelles s’est dit très satisfait des conditions d’hébergement de ces enfants qui ont profité durant leur séjour de la mer mais surtout des échanges entre les cultures et coutumes des régions. Le ministre a souligné : « Ma visite dans la wilaya de Bejaia s’inscrit dans la cadre du suivi des conditions d’accueil des enfants de différentes régions du pays qui sont pris en charge dans des centres de vacances et de loisirs et ce conformément aux orientations du Président de la République qui veille sur une bonne prise en charge et le bon déroulement des séjours et la mise en place des conditions humains, matériels et logistiques pour les jeunes enfants qui profitent de leurs vacances scolaires pour découvrir l’Algérie avec toute sa culture, ses sites naturels, et ses paysages.

Nous avons instruit les cadres du ministère à assurer un bon séjour aux enfants avec la collaboration des autorités locales. Nous avons organisé ces séjours en collaborations avec l’agence nationale des loisirs de jeunes ».

Ainsi, la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya de Bejaia a déployé de grands efforts pour assurer quatre sessions de 15 jours et la clôture des centres est prévue vendredi prochain lors d’une cérémonie qui regroupera tous les centres de vacances de la wilaya.

M. Laouer