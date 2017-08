signature de BelaÃ¯li : Pourquoi Angers tarde Ã  lâ€™annoncer ?

Youcef Belaïli jouera, selon toute vraisemblance, en Europe la saison prochaine. L’attaquant qui a vu sa suspension de quatre ans réduite à deux ans, a repoussé les offres qui lui sont parvenues des clubs algériens et tunisiens entre autres, car désireux d’embrasser une carrière professionnelle.

Alors que certaines informations ont affirmé qu’il s’est engagé officiellement pour quatre ans avec le SCO d’Angers, des voix officielles se sont élevées dans la foulée pour démentir tout engagement. Alors que le directeur sportif du club français a assuré que «rien n’est acté», c’est le président du club, l’Algérien, Chabane, a précisé que «les négociations sont toujours en cours».

Pourtant, une source proche du dossier affirme que l’affaire est déjà actée et que Youcef Belaili a bel et bien signé avec Angers sur insistance du président Chabane qui le voulait « à tout prix » dans son club. À preuve, certaines indiscrétions ont fait état d’une prime à la signature et d’un salaire de près de 30 mille euros renégociables à la hausse, nous dit-on, en fonction naturellement des performances de Belaïli.

Le natif d’Oran, resté loin des terrains ces deux dernières saisons, ne sera pas soumis à la traditionnelle cérémonie de présentation, le club voulant se contenter d’un simple communiqué.

Néanmoins, les raisons qui font qu’Angers temporise avant d’annoncer la signature du meneur de jeu algérien restent floues. Certaines sources assurent que le recrutement de Youcef Belaili découle d’une décision purement

« présidentielle », puisque c’est le président Said Chabane en personne qui a mené les négociations de bout en bout.

Amar B.