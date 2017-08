Dans la LUCARNE : Kerbadj veut Â«jeter lâ€™Ã©ponge Â»

Il faut admettre que l’ex-président du CRB, Mahfoud Kerbadj, lorsqu’il avait rejoint la LFP lors du premier championnat professionnel (saison 2010/2011), personne ne pensait qu’il s’en sortirait et d’élever notre football au niveau de ses compétitions locales. Globalement, la situation est assez bien, même si lors de l’exercice écoulé il y a eu un retard énorme dans le bouclage du championnat du à des connexions avec la Coupe d’Algérie. Des pressions et aussi des malentendus ont fait que, une fois n’est pas coutume, le championnat national d’élite ne s’est pas terminé en mai comme il était prévu initialement. Face à cette situation, le président de la LFP avait failli déposer sa démission lors de l’Assemblée générale extraordinaire de la LFP tenue au mois de mai de la saison écoulée. Finalement, il a été reconduit, fort de l’appui des présidents de clubs tous unanimes pour que ce dernier demeure à la tête de cette structure. En dépit de cela, le démarrage de la présente saison ne s’est pas fait sans accrocs : un «clash» ouvert entre Zetchi et Kerbadj. Ce dernier ne répond pas aux convocations du président de la FAF. Un bras de fer « inutile » oppose les deux hommes qui est dans l’intérêt de notre football ; il installe plutôt la «zizanie» au sein de la structure qui gère notre football. Il est vrai qu’à ce sujet, le Ministre de la jeunesse et des Sports, M. El Hadi Ould Ali, a l’intention de réunir les deux parties pour trouver des solutions aux mésententes entre les deux parties. Toutefois, ce qui chagrine encore plus Kerbadj, c’est le fait que le championnat national de Ligue-1 va commencer le 25 août courant et qu’en même temps, le stade 5-Juillet va fermer ses portes pour «réfectionner» la pelouse qui est, a-t-on dit, en piteux état. Selon lui, cela s’apparente à un

« coup monté » dans le but de le déstabiliser.

Par qui ? On ne le sait pas. Toujours est-il, cette fermeture va l’obliger à parer au plus pressé, notamment en ce qui concerne la phase retour. C'est-à-dire qu’il faut respecter la réciprocité : « Si je joue à Bologhine, au retour, tu joueras dans mon stade, mais pas au 5-Juillet». C’est valable aussi pour les autres clubs. Cette situation est en train de donner des cheveux blancs à ce commis de l’Etat qui gère aussi l’Imprimerie Officielle.

Une telle situation où n’importe qui peut vous poser des battons dans les roues et créer des problèmes fait réfléchir Kerbadj. Il pense carrément à « jeter le tablier » et laisser quelqu’un d’autre continuer la besogne à sa place. Visiblement, il est fatigué de ces «faux-problèmes» qui ont tendance à se répéter à chaque début d’exercice et qui l’empêche d’organiser la domiciliation des rencontres, et notamment les derbies. Cette situation ne lui permet pas de travailler dans de très bonnes conditions, surtout que les clubs ne lui facilitent pas la tâche. C’est pour ces raisons qu’il ne veut plus assurer son travail et réunir tous les présidents de clubs des Ligue-1 et 2 pour en débattre. Il avait affirmé qu’il veut «partir pour peu qu’il trouve un président qui pourra vraiment le remplacer». Il est certain qu’un départ de Kerbadj, en ce moment, ne ferait pas les affaires de notre football. On a besoin de sérénité et surtout de stabilité par les temps qui courent !

Hamid Gharbi