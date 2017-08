Ligue-1 (premiÃ¨re journÃ©e) : DÃ©but prometteur !

Pour nos clubs, les vacances sont terminées. Ils sont revenus tous de leurs stages à l’étranger. On ne peut pas dire qu’ils sont sur la dèche. C’est le cas aussi des clubs qui viennent d’accéder en Ligue-1 à l’instar de l’US Biskra, l’USM Blida et du PAC. Il est certain que ce trio va apporter de la fraîcheur au championnat gagné par la monotonie et la torpeur.

Physiquement, on peut dire que la grande majorité des pensionnaires de Ligue-1 sont satisfaits de leur préparation et ne pensent qu’à cette reprise que tout le monde souhaite prometteuse, eu égard aux renforts effectués au niveau de chaque club. Par conséquent, on est appelé à assister à un championnat national d’élite très serré où les places seront des plus chères. Gare aux équipes qui entament très mal leur parcours car ce ne sera pas aisé de rattraper le retard. Lors de cette première journée de Ligue-1 qui aura lieu demain vendredi, quatre rencontres au programme. Les matches restants auront lieu samedi. Quelques rencontres comme USMA-PAC (19h), CSC-NAHD et ESS-USMH (huis clos) auront lieu en semi-nocturne. Ceci dit, cette première journée ne manquera pas de « piquant ». C’est ainsi que le stade Chahid Mohamed Hamlaoui de Constantine, 19h, nous invitera à une empoignade des plus équilibrées entre Constantinois et Nahdistes. Les deux équipes se sont renforcées en conséquence. Le NAHD a même fait signer « d’un seul trait » 16 nouveaux joueurs. Tout le monde se demande ce qu’il en sortira de cette nouveauté de l’effectif qui sera guidée par Neghiz, un entraîneur qui a fait ses preuves au sein de plusieurs clubs et notamment en tant qu’adjoint de Gourcuff. Il a même dirigé la rencontre Seychelles-Algérie (0-2) en tant qu’entraîneur en chef. C’est une personne qui possède une bonne expérience et qui peut en faire profiter à son équipe, le NAHD. Il sait, cependant, devant une équipe du CSC, qui vient de prolonger le contrat d’Amrani, que rien ne sera facile. De plus à domicile, les Constantinois ont appris à gagner chez eux. Avec l’expérimenté Bezzaz et le nouveau gardien des A’, Rahmani, le CSC ne jouera pas en dilettante. Il fera tout pour entamer la saison par une victoire. Les Nahdistes, cependant, ne vont pas l’entendre de cette oreille. Le CRB vit une situation financière très difficile, et le retour de Tunisie s’est fait par route ; ce qui n’a pas été du goût des joueurs qui, à ce jour, n’ont pas encore été payés, eux qui avaient décroché le 05 juillet dernier, au stade 5-Juillet, la Coupe d’Algérie devant l’ESS

(1 à 0) sur un but de Yahia-Chérif qui a opté pour la JS Saoura. Il est certain que devant l’USMBA, une équipe qui ne leur réussit pas très bien, les Belouizdadis doivent se méfier comme le lait sur le feu. Ce sera un match de début de saison très serré, surtout que Chérif El Ouazani est content de la bonne préparation de l’équipe en Tunisie. « On est prêt », avait-il dit. À Biskra, le nouveau promu, l’US Biskra, entraîné par

Belatoui, fera tout pour ne pas rater cette première rentrée, lui qui retrouve l’élite. Cette équipe biskrie a été remaniée presque entièrement avec des éléments comme Cedric, Yeghni, Bengrina (USMA), Melllouli (ESS), et deux joueurs mauritanéens dont on dit beaucoup de bien. Il faut dire aussi qu’il aura face à lui une équipe du MCA qui ne veut pas

« botter » en touche dès le début de saison. Après leur stage en France, le coach Casoni semble serein, mais… Seul le terrain peut nous renseigner sur la forme de chacun.

Au stade Imam-Lyes de Médéa, l’OM partira avec les faveurs des pronostics, surtout qu’à domicile, l’O Médéa ne perd que rarement, hormis au précédent exercice. Le DRBT qui a engagé le Français, Bracci, ne veut pas passer à côté de la plaque pour cette reprise du championnat national de Ligue-1. On peut dire qu’il a les moyens pour ne pas rater cette sortie, oh combien importante !

H.G.