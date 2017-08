ReprÃ©sentant spÃ©cial du SG de lâ€™ONU en Libye : Ghassane SalamÃ© samedi en AlgÃ©rie

Le nouveau représentant spécial du secrétaire général de l’ONU pour la Libye, chef de la Mission d’appui des Nations unies pour la Libye (MANUL), Ghassane Salamé, effectuera à partir de samedi une visite de travail à Alger, dans le cadre de «la poursuite de la concertation et des contacts réguliers» entre l’Algérie et la MANUL, a indiqué hier un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Au cours de cette visite de deux jours, M. Salamé s’entretiendra avec le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, et de hautes personnalités algériennes, précise-t-on de même source. Ces entretiens «porteront, essentiellement, sur la situation en Libye à la lumière des derniers développements intervenus dans ce pays et des efforts entrepris en faveur de la mise en œuvre de la solution politique initiée par les Nations unies visant à préserver sa souveraineté, son intégrité territoriale, son unité ainsi que la cohésion de son peuple». Il sera, également, question de «la nécessité de la réappropriation par l’ONU de son rôle-clef dans la conduite des discussions entre les parties libyennes». «Les prochaines échéances inscrites aux niveaux international et régional pour le règlement durable de la crise qui affecte ce pays frère et voisin ainsi que le recouvrement définitif de la paix, de la sécurité et de la stabilité» seront, aussi, à l’agenda des discussions, ajoute le communiqué. (APS)