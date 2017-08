DÃ©cision du Conseil de sÃ©curitÃ© portant reprise des nÃ©gociations directes avec le Maroc : Le prÃ©sident sahraoui appelle Ã  son application immÃ©diate

Le Président de la République sahraouie, Brahim Ghali a appelé mardi dernier à Boumerdès, à l’application «immédiate» de la récente décision du Conseil de sécurité concernant la reprise des négociations entre le Front Polisario et le Maroc, mettant l’accent sur sa disponibilité à coopérer avec le nouvel envoyé personnel du Secrétaire général l’Onu, Horst Kohler. «J’appelle à l’application immédiate de la récente décision du Conseil de sécurité onusien concernant la reprise des négociations directes entre les deux parties en conflit, à savoir le Front Polisario et le Maroc, et à l’examen des répercussions de la violation marocaine de la convention militaire n° 01 et l’accord du cessez-le-feu dans la région tampon de Guerguerat», a déclaré M. Ghali lors de son intervention au terme des travaux de l’université d’été des cadres du Front Polisario et l’Etat sahraoui. «L’ONU est responsable de la décolonisation du dernier Etat africain occupé et doit appliquer le plan de règlement ONU-OUA de 1991 qui stipule l’organisation d’un référendum autodétermination du peuple sahraoui», a-t-il souligné.

«Nous souhaitons que la prise de fonctions de l’ex-président allemand, Horst Kohler, en tant qu’envoyé personnel du Secrétaire général onusien soit une opportunité pour accélérer cette mission», a affirmé M. Ghali. D’autre part, le président sahraoui a évoqué la responsabilité de l’Etat français qui, malheureusement, a adopté une position soutenant l’occupant marocain depuis des années, estimant que «la France doit dorénavant prendre une position responsable en tant que membre permanent du Conseil de sécurité onusien afin de concrétiser la paix et la stabilité tout en respectant la légalité internationale et le droit international humanitaire.

Le président sahraoui a, en outre affirmé que l’occupant marocain «représente un danger pour la région tout entière, du fait de sa politique expansionniste basée sur la violence et l’agression», ajoutant que «les stupéfiants fournis par le royaume du Maroc, premier et plus grand producteur de cannabis au monde, constituent un facteur déterminant en termes de financement des bandes criminelles organisées et des groupes terroristes dans la région et au Sahel».

Le Maroc «viole de manière flagrante les statuts de l’UA, notamment en ce qui a trait aux frontières héritées après l’indépendance, par son occupation d’une partie des territoires sahraouis», a ajouté le président sahraoui précisant que le Maroc et le Sahara occidental étaient deux pays distincts.



Aminatou Haidar salue le soutien indéfectible de l’Algérie



La militante sahraouie des droits de l’homme, Aminatou Haidar, a salué le soutien «indéfectible» du peuple et du gouvernement algériens à la lutte du peuple sahraoui pour son autodétermination, précisant que ce soutien émanait des principes de la Révolution algérienne qui a inspiré de nombreux peuples colonisés.

Exprimant sa joie de se retrouver en Algérie, Mme Haidar a indiqué que la lutte héroïque du peuple algérien pour sa liberté «est un modèle à suivre», rappelant la position de l’Algérie vis-à-vis des réfugiés sahraouis depuis plus de 40 ans. «Nous vouons un grand respect à l’Algérie pour ses positions de principe et son accueil des réfugiés. Il s’agit là d’une position historique qui participe d’une volonté humaine qui tienne compte des crimes commis contre le peuple sahraoui», a ajouté Mme Haidar à l’issue des travaux de l’université d’été des cadres du Front Polisario et l’Etat sahraoui organisés du 10 au 23 à Boumerdès. (APS)